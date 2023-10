UnoTV.com te dice lo que te deparan los astros para este miércoles 4 de octubre, conoce los horóscopos del día.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Tienes un corazón enormemente generoso en el que cabe todo el mundo y siempre te sientes feliz ayudando a unos y a otros y aportando lo mejor de ti a las personas que te rodean. Sin embargo, en algunos momentos tienes que pensar en ti, ir a lo tuyo. Eres como un vaso de precioso néctar, que si se vacía ya no puede dar más.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Te dejarás llevar por tus propios prejuicios y reaccionarás equivocadamente con una persona que no tendrá la culpa de lo que a ti te sucede. Recuerda que a veces las primeras impresiones engañan y que los demás tienen virtudes que a veces no se pueden ver en un primer momento.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Tu cuerpo es inteligente en sí mismo, aunque muchas veces no le hagas caso. Desde hace varios días te pide a gritos algo de ejercicio físico, pero tú siempre tienes otras cosas importantes que hacer. Hoy no habrá tiempo para más excusas: de verdad necesitas hacer algo de deporte.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

La llegada de un acontecimiento familiar hará que estés más nervioso de lo normal. Podrás relajarte hablando con un amigo que te llamará en el momento justo para ofrecerte un suculento plan. Lo pasaréis muy bien y podrás conseguir lo que necesitas: reírte de ti mismo.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Te enterarás de algo que te interesa mucho para organizarte de cara al futuro a corto plazo. Esa información merece la pena porque te va a permitir manejar mejor tu tiempo y tu vida personal y familiar y te va a aportar tranquilidad para plantearte todo.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Hoy tendrás ocasión de ayudar a algunas personas que te pedirán un favor. Haz lo que te piden, pero al mismo tiempo sé precavido pues también es importante que no te tomen el pelo. Es importante que nadie confunda el hecho de que seas generoso con que seas un ingenuo.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Los horóscopos de hoy miércoles 4 de octubre de 2023 le dicen a Libra que su espíritu se dejará llevar hoy por un sentido muy libre. Desearás hacer las cosas a tu manera y lo conseguirás plenamente. Tendrás fuerza y energía de sobra para sortear una situación compleja en el plano profesional. No descartes la posibilidad de pedir perdón a alguien.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Crees que lo que has conseguido es mucho y no es incierto, pero eso no quiere decir que te sientas por encima de nadie. Debes tener claro que la soberbia no es algo que te traiga buenos resultados. Si actúas con prepotencia, algo fallará.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Se acerca un momento emotivo que vas a preparar con mucha ilusión y en el que vas volcar entusiasmo, pero tendrás que poner de acuerdo a muchas personas, familiares y amigos y eso te puede resultar algo complicado. No te lo tomes a mal, simplemente cada uno querrá ser un poco protagonista de esa celebración.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Ponerse en evidencia delante de ciertas personas no es algo a lo que debes de arriesgarte en esta jornada, así que se moderado, discreto al dar tus opiniones en público para que tu imagen no se resienta, por mucha razón que lleves en tus planteamientos.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Hoy te sentirás contento, radiante y con muchas ganas de aportar cosas buenas al mundo. Tu sensibilidad estará a flor de piel y tendrás muchas ganas de ayudar a los demás de todas las maneras que te sea posible. Sigue viviendo intensamente pero no te olvides de ti.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Hay algo que te preocupa a nivel laboral, pero no tienes que preocuparte ni un segundo: todo va a ser más fluido y fácil de lo que ahora mismo piensas. Confía plenamente en ti y en tus capacidades y descubrirás de cuánto eres capaz. La vida está comenzando.

Deseamos que estas revelaciones te hayan apoyado en tu mayor comprensión de los retos y oportunidades que te aguardan. No olvidemos que la predicción de los horóscopos de hoy miércoles 4 de octubre de 2023 es una herramienta valiosa que nos posibilita unirnos con los cuerpos celestes y recibir consejos sobre cómo manejar nuestras vidas. Claro que habrá momentos mejores y peores, pero con el ingenio y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor postura, más optimista y serena.