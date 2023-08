UnoTV.com te dice lo que te deparan los astros para este miércoles 9 de agosto, conoce los horóscopos del día.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Te costará conciliar el sueño y te faltará concentración y vitalidad. Procura tomar las riendas de tu vida con más mano izquierda y no saques las cosas de quicio. Los astros te aconsejan echarle más humor a la vida, reflexionar y cambiar aquellas cosas en las que fallas.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Salir de la rutina y divertirte con amigos será lo mejor que puedas hacer por ti hoy. Alguien te propondrá un plan de lo más apetecible: no digas que no. A veces eres demasiado cuadriculado y no todo en la vida puede ser sota, caballo y rey. Improvisa.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Te interesas hoy por todo lo que tenga que ver con el extranjero y en eso vas a pasar un buen rato probablemente muy entretenido e interesante. También te atraerán todo los temas que tengan que ver con la tecnología, que pueden llegar a apasionarte.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Te interesas hoy por el pasado, pero no por el tuyo, sino por ampliar algunos conocimientos de otros tiempos o por disfrutar de la Historia o el arte. Serán horas placenteras que no es necesario que sean agotadoras. Que te sirva de descanso, no de más esfuerzo.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Te podrías sentir hoy algo inseguro, también podrías tener que trabajar más que los demás para demostrar tu valía. En el terreno de la familia, podrías tener problemas con uno de tus parientes que tendrás que resolver por medio del diálogo. Necesitas madurar.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

La crisis te afecta como a todo el mundo, pero sabrás ver entre la confusión para seguir tu camino y no te angustiarás. Hay informaciones positivas sobre tus intereses económicos y eso te alegrará el día. Tienes mucha paciencia casi siempre y hoy eso te será muy útil.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Los horóscopos de hoy miércoles 9 de agosto de 2023 le dicen a Libra que está viéndose con alguien que formó parte de su vida en el pasado y se siente bien, pero le preocupa que las cosas puedan torcerse o que no puedan salir bien. A veces, las circunstancias pueden ser desfavorables en un momento y muy favorables en el otro. Confía en tu sabiduría interior.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

No hay nadie en contra de ti, no te obsesiones con eso si hoy algo no sale enteramente a tu gusto porque eso no es la realidad, es simplemente que las circunstancias se imponen y tu no tienes nada que ver. Respira hondo, pon la mente en blanco y procura relajarte.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Consigues avanzar en un asunto que te has propuesto que tiene que ver con tus reacciones emocionales. No te dejarás llevar por el enfado o el mal humor y eso será un gran triunfo interior para ti. Mejora tu relación con ciertas personas y te sientes con mucho ánimo para todo.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Te conviene hoy no ser intolerante ante las peticiones de la familia, incluso si tu humor no está en lo alto y tienes rachas de soledad o de un individualismo demasiado alto, excesivo. Cuanto más conciliador seas, mejor te saldrán los planes y la jornada de descanso.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Tu encanto y simpatía estarán hoy al máximo y eso te va a venir muy bien para salvar situaciones complejas que se pueden presentar sin que menos te lo esperes. Saldrás con muy buen pie de ellas y luego estarás satisfecho o satisfecha de tu reacción.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Te conviene plantearte cómo abordar un tema de dinero con un amigo. Hoy será esencial que aprendas a manejar esos asuntos de dinero con las amistades. Es complejo para ti exigir préstamos o deudas. Pero quizá ahora sea necesario ese dinero para ti.

Ojalá que estas revelaciones te hayan apoyado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que te esperan próximamente. Tengamos en mente que la predicción de los horóscopos de hoy miércoles 9 de agosto de 2023 es una herramienta valiosa que nos ayuda a unirnos con las estrellas y los planetas y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Claro que habrá momentos mejores y peores, pero con inteligencia y la capacidad de la astrología, podemos enfrentarlos con una mejor disposición, más positiva y serena.