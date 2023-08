UnoTV.com te dice lo que te deparan los astros para este viernes 11 de agosto, conoce los horóscopos del día.

Aries (21 marzo a 19 abril)

El futuro se ve mejor y recuperas la tranquilidad en muchos aspectos de tu vida. Si quieres convencer a esa persona testaruda, sé paciente, suave y muy persuasivo y lo lograrás. Evita confrontaciones o discusiones de política especialmente cuando te encuentres irritado o molesto. No te extralimites.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Encontrarás el momento perfecto para comunicarle a una persona lo que quieres comunicarle, pero no debes sentir estrés ni apresurarte: deja que las cosas pasen y no caigas en la tentación de tener el control de las circunstancias, pues tal cosa es imposible.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Sentimentalmente vas a estar muy centrado y con capacidad para negociar con tu pareja acerca de gustos o caprichos. No te importará ceder si ves que con eso la haces feliz porque también disfrutarás de esos momentos. Muy hábil con la palabra, convencerás a todo el mundo.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

No entres en el juego de la confusión que a alguien le interesa. Mantente en tus posiciones y en tus principios sin perder la calma y ganarás la partida mucho antes de lo que crees. No dejes que te altere nada que no sea de tu interés. Lo verás claro.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Estás algo preocupado por lo que se refiere a tu economía, pero puedes confiar en que todo se irá arreglando poco a poco. Lo importante es que sigas trabajando en lo que crees y que no tires la toalla. Pide ayuda si lo crees necesario: hay más gente dispuesta a hacerlo de lo que crees.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Centra tu atención hoy en todo lo bueno que tienes. No es necesario que estés todo el día quejándote de lo mal que van algunas cosas a tu alrededor. Puedes sentirte agradecido por algunas cosas que están pasando desapercibidas para ti. Si lo haces, todo cambiará.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Los horóscopos de hoy viernes 11 de agosto de 2023 le dicen a Libra que no se lleva muy bien con las tareas domésticas, pero hoy no le quedará otra que dedicarle unas cuantas horas a las labores del hogar. De lo contrario, su pareja se enfadará y con bastante razón. Nadie tiene por qué asumir el trabajo al que te has comprometido tú.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Probablemente te vas a alejar de un lugar para iniciar en otro una nueva aventura personal, algo que querías hacer desde hace tiempo, pero que las circunstancias no te han permitido hasta ahora. Los cambios a tu alrededor son muy positivos y lo vas a notar pronto.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Si has vuelto al trabajo, te encontrarás con una buena noticia o verás que se refuerza el equipo y eso bajará tu nivel de angustia si te encontrabas al frente de todo tu solo. Eso no quiere decir que dejes de hacer lo que te corresponde y que recaigan las labores pesadas en los demás.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Es cierto que las cosas en el trabajo podrían mejorar bastante y que tu situación laboral es precaria en este momento. Aún así, debes ir paso a paso y no precipitarte con una decisión que podría costarte cara. Mantén una actitud optimista, pero con cautela.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Si en este momento no tienes pareja, será la ocasión para tener una cita por internet que podría sorprenderte. No tengas prejuicios en cuanto a lo que esperas o te gusta de la otra persona: en la vida a veces hay que dejarse llevar. Ama, experimenta, sueña.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Haces un viaje corto que aviva tus sentimientos, incluso aquellos que no quieres dejar salir en público, porque sientes cierta vergüenza de que alguien se percate de tus emociones. Tu mundo más espiritual, todo lo que tiene que ver con lo inmaterial estará muy potenciado.

Esperamos que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los obstáculos y oportunidades que te esperan próximamente. Tengamos en mente que la predicción de los horóscopos de hoy viernes 11 de agosto de 2023 es una herramienta valiosa que nos posibilita conectar con las estrellas y los planetas y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con astucia y la capacidad de la astrología, podemos enfrentarlos con una mejor disposición, más optimista y serena.