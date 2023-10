UnoTV.com te dice lo que te deparan los astros para este viernes 20 de octubre, conoce los horóscopos del día.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Discute los asuntos personales sólo con aquellas personas que sean de tu absoluta confianza. Estarás algo sensible y bajo de energía. Es tiempo de ejercitarte, de ponerte en forma si aún no lo has hecho. La salud deberá ser lo primero ya que sin ella no se puede disfrutar de las cosas materiales.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Estarás contento con las palabras o los hechos de una persona en la que no confiabas hasta ahora, pero es porque eres excesivamente sensible. Todo irá mejorando en tu entorno más cercano y eso elevará mucho tu ánimo hoy. Recordarás tiempos pasados, pero no los eches de menos.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Una sorpresa te hará sentirte muy especial. Probablemente sea tu pareja quien te la ofrezca y lo cierto es que vas a ponerte de muy buen humor. Muéstrale tu amor y lo mucho que te gusta estar a su lado. Será un momento magnífico en el que la comunicación fluirá.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Día más que favorable para tomarse un respiro y descansar, que te permitirá volver a la brecha con renovadas energías. Tus relaciones sociales espolearán tu ambición. No te dejes llevar por ciertos impulsos algo destructores y no decidas nada sin haberlo meditado bien antes. Reflexiona antes de dar un solo paso.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Trata de ser más discreto. No es buen momento para alardear de lo que tienes o puedes suscitar envidias. Cada gesto tuyo es observado muy de cerca por alguien que puede que no tenga las mejores intenciones. No hagas nada de lo que puedas arrepentirte.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Cualquier asunto relacionado con la calidad de vida o el bienestar van a ser hoy prioritarios para ti, así que volcarás tus esfuerzos o tu tiempo para mejorar en ello. Eso significa que vas a informarte sobre algún método para mejorar tu aspecto o para adquirir algo que te facilite alguna tarea.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Los horóscopos de hoy viernes 20 de octubre de 2023 le dicen a Libra que se debe platear si merece la pena dejar de lado la tecnología por un rato y salir a dar un paseo sin móvil. Si lo pruebas, comprobarás que dejas de estar pendiente de cosas completamente superfluas que te quitan tiempo para observar lo que te rodea.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Hoy estarás muy reflexivo y te darás cuenta de que hay asuntos ajenos en los que no te debes inmiscuir, porque sería peligroso para el futuro de una amistad muy querida. Al margen de todo ello estarás más seguro y más tarde puedes explicar con tranquilidad tu postura.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Hoy muéstrate prudente y ante cualquier imprevisto actúa con cautela. Alguien podría pedirte un dinero prestado. Medita bien si se lo das ya que no ofrece ninguna garantía de poder devolvértelo. Si tienes que firmar un contrato o un documento oficial, revísalo con detenimiento para evitar una sorpresa desagradable más adelante.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Una llamada de teléfono, bastante inoportuna, acabará con la calma que tendrás a lo largo de la mañana. Sólo puedes aceptar y asumir lo que tengan que decirte, decidiendo luego con lucidez qué es lo que más te conviene para tu propia evolución personal.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

No hagas caso de alguien que notas te quiere controlar demasiado en un asunto de trabajo. Harás bien si te guardas parte de la información, sobre todo la económica. No es que le ocultes la verdad, simplemente es que debes llevar las gestiones con discreción.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Podrías ser tú quien organice un almuerzo familiar y reunir a muchas de las personas que son importantes en tu vida y que, desde hace algún tiempo, no están tan presentes como te gustaría. No se trata de que te invada la culpa, sí de que pongas soluciones.

Deseamos que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que te aguardan. Recordemos que la predicción de los horóscopos de hoy viernes 20 de octubre de 2023 es una herramienta excelente que nos ayuda a sincronizarnos con los astros y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con inteligencia y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor postura, más optimista y serena.