Horóscopos de hoy viernes 21 de julio de 2023

Los horóscopos de Unotv.com te dicen lo que te deparan los astros para este viernes 21 de julio del 2023, según tu signo zodiacal.

¿Qué dicen los horóscopos de este 21 de julio de 2023?

Aries (21 marzo a 19 abril)

Te plantearás un cambio de trabajo porque hay una situación que se está haciendo insostenible. Y no es tan malo como crees, porque servirá para que avances y descubras que tienes capacidades para hacer muchas cosas distinta. Tu puedes llegar muy lejos si no te sales del camino.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Consigues llegar hasta alguien que te interesa, por fin, Era algo que te habías propuesto y que ahora llega el momento de tenerlo en la mano y de saborear el asunto. Vas a sentir euforia por ello y querrás compartirlo con alguien muy querido.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Según los horóscopos de este 21 de julio del 2023, los problemas familiares y con la pareja no son tan serios como parecen, sólo necesitan tiempo y mucha paciencia. Encontrarás un placer especial en buscarte a ti mismo, a tu yo real. Lo místico, lo religioso se enfatiza de ahora en adelante. Los retiros, las meditaciones y la introspección harán maravillas por ti.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

No permitas que sigan jugando con tus sentimientos. Esquiva y evita a esa persona que no se decide y que te causa inseguridad. Que se quede sólo a tu lado quien realmente te conviene. Proyéctate hacia otros horizontes. Acaba de una vez y por todas con la fantasía en el amor y plántate en la realidad del momento actual.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Quizá ha llegado el momento en dejar de competir en ciertas cosas y no fijarte en lo que hacen los demás. Seguir tu propio camino sin compararte con nadie es lo más adecuado que hoy vas a poder hacer. Será una manera de vivir con más equilibrio.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

No vas a aguantar mucho más sin cuidarte. Tienes que procurarte una vida más saludable en todos los aspectos. Empieza por controlar excesos que terminarán pasándote factura. De lo contrario, tu cuerpo te dará un toque de atención en menos de un mes.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Los horóscopos de este 21 de julio de 2023, no debes de seguir haciendo esperar una respuesta a una persona que necesita saber tu decisión, sobre todo si se trata de negocios o trabajo. Aunque te cueste trabajo, dila cuanto antes, para ella es prioritario, pues significa cambiar de ciudad o incluso de país.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Tu casa, tu vida personal y la familia pasan a un primer plano ahora. Buen momento para invertir en una segunda vivienda aun cuando no planees mudarte, sólo como inversión. Estarás muy generoso con tu familia. Tu relación con tus padres también se fortalece y te beneficias.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Hoy se liará todo un poco a tu alrededor y te verás obligado a hacer cosas que no te apetecen demasiado. Tendrás que elegir, debido a un problema de agenda de última hora, entre dos actividades que te gustan mucho. Podrás acertar sólo si eres generoso con los demás.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Deberías ser cauteloso y vigilar bien lo que comes, sobre todo, si es fuera de casa. Trata de seguir una dieta más natural, aunque te apetezca darte algún capricho. Hazte una revisión general para descartar cualquier patología, pero no te vuelvas hipocondríaco.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Hoy será un día tranquilo, sin grandes sobresaltos, lo que favorecerá a tu relación con las personas que te rodean. Es una jornada para conversar y para regalar tu tiempo a las personas a las que en el fondo quieres pero a las que, por diferentes motivos, a veces no logras demostrarlo lo que te gustaría.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Quizá echas de menos a alguien del pasado, pero ya no es tiempo de recuperarlo. Esa melancolía no te va a venir nada bien, así que actívate con el deporte o con una actividad que desacargue tu adrenalina. Un amigo te pedirá un favor para un hijo y no te negarás.

Ojalá que estas revelaciones te hayan apoyado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que te esperan próximamente. Tengamos en mente que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta valiosa que nos permite conectar con los astros y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Claro que habrá momentos mejores y peores, pero con inteligencia y la capacidad de la astrología, podemos enfrentarlos con una mejor perspectiva, más positiva y serena.