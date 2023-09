UnoTV.com te dice lo que te deparan los astros para este viernes 22 de septiembre, conoce los horóscopos del día.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Los pequeños detalles serán hoy muy importantes con la pareja, incluso si no es uno de tus días más inspirados para eso, deberás esforzarte por arrancarle una sonrisa. Procura que vea lo mucho que la quieres, que no es cuestión de dinero sino de ganas de hacerla sentir bien.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Un familiar cercano está pasando una mala racha, pero debes tomar distancia. No te dejes influenciar por su mala energía y compórtate de un modo adulto y positivo. No te conviertas en el salvador de nadie. Cuando le veas más calmado o con ganas de escuchar, habla con él.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

No te extrañe si hoy tienes un choque verbal con un amigo que piensa radicalmente distinto a ti. También puede ser enriquecedor si sabes qué terreno pisas, porque aprenderás cosas nuevas y, sobre todo, a saber llevar la voz cantante en ciertas circunstancias.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

No renuncies a esos planes que tanto tiempo has acariciado. Si se trata de una competición de tipo deportivo o cualquier otro reto físico, tendrás mucha energía para llevarlo adelante e incluso para ser el líder de un equipo. Tu autoestima sube, aprovéchala.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Tienes que asumir que los demás no tienen por qué hacer lo que te apetezca sin más y ese ejercicio que debes hacer sin falta es el de respetar y no presionar a nadie cercano. Perderías más que ganarías, eso debes de verlo claro cuanto antes.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

No es el momento indicado hoy para ponerte a pensar en lo que pasaría si algo fallase en el aspecto profesional. Eso no es una buena idea, así que aleja de ti cualquier pensamiento negativo. No hay razón para que caigas en esa preocupación.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Los horóscopos de hoy viernes 22 de septiembre de 2023 le dicen a Libra que tiene pendiente una conversación importante con una persona cercana que le aclarará muchos conceptos. Aunque te cueste trabajo, no te queda más remedio, hazlo, porque después te alegrarás mucho de haberlo hecho. Saldrán a la luz informaciones que te ayudarán a entenderlo todo.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Puedes llevarte un susto si pretendes tener ganancias rápidas y sin esfuerzo. No confíes en nadie en este sentido y menos en promesas de obtener dinero fácil. Lo mejor es que medites bien cada paso que das si está relacionado con lo material.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Jornada en calma, aunque tendrás que estar pendiente de la resolución de algunos temas económicos que no has cerrado todavía. No debes temer que salgan mal ya que hay influencias muy positivas funcionando a tu favor, aunque no te estés dando cuenta.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Se supone que este es un día de descanso y para hacer lo que tu deseas, pero lo que te gustaría y lo que debes hacer son dos cosas distintas, al menos eso es lo que te va a suceder hoy. Surgirán problemas inesperados en la familia o el hogar que deberás atender. Posible desengaño en amor o amistad.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Estás adquiriendo hábitos saludables en cuanto al cuidado de tu cuerpo se refiere y te sientes animado a empezar en un gimnasio o dedicarte a actividades físicas que puedan elevar tu nivel de resistencia y mejorar tu salud. Hagas lo que hagas, obtendrás muchos beneficios.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Si te sientes incomprendido por algún miembro de tu familia, sólo puedes darle tiempo. Tratar de convencerle no te servirá de nada, sólo te desgastará. En el fondo los dos sois muy buenas personas, pero el punto de vista con el que estáis contemplando un asunto es totalmente diferente.

Ojalá que estas revelaciones te hayan apoyado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que están por venir. Tengamos en mente que la predicción de los horóscopos de hoy viernes 22 de septiembre de 2023 es una herramienta valiosa que nos ayuda a conectar con los astros y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con inteligencia y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor disposición, más positiva y serena.