UnoTV.com te dice lo que te deparan los astros para este viernes 25 de agosto, conoce los horóscopos del día.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Lo primero es lo primero: no quedes con nadie hasta que termines todas tus tareas laborales. Es posible que una de ellas te lleve más tiempo del que te gustaría. Lo importante será cómo afrontes las cosas, no las cosas en sí. Desesperarte no te servirá para nada.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Nunca actúes en contra de tus principios. Si alguien te lo pide, es porque no te respeta. Quizá te veas entre la espada y la pared, pero debes ser honesto contigo mismo y actuar según tú conciencia. No te dejes intimidar por nadie. Si te ves desbordado, pide ayuda.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Los animales te atraen mucho y lo cierto es que si tienes alguno cerca será lo que más ánimo y consuelo te ofrezca. Te volcarás en su cuidado y no te importará pasar mucho tiempo haciendo lo que crees que necesita para estar bien, incluso gastar dinero.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Tienes demasiados frentes abiertos, tantos que a veces no sabes ni por dónde empezar. Ante todo, calma: si discutes con los demás solo contribuirás a empeorar las cosas. Tienes que ser consciente de lo que quieres, e ir paso a paso. No te apures y relájate.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Se incrementa tu interés por las actividades sociales. Te implicarás en organizar reuniones con gente diversa que te vendrá bien para tu proyección personal. No dejes que la pereza te marque la agenda en el último momento. Aunque estés cansado, sal de casa.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Hay un trabajo que no te gusta hacer, pero que hoy debes encarar de buena gana. Cuanto más temprano lo empieces, mejor te va a salir, así que no dudes en madrugar y ponerte a ello con el mayor optimismo posible. Lo esencial es que no te rindas.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Los horóscopos de hoy viernes 25 de agosto de 2023 le dicen a Libra que se sentirá decepcionado ante el comportamiento de un amigo que actuará de un modo que no esperaba. Recuerda que el rencor no te lleva a ningún lado: perdónale y así podrás liberarte. En ese proceso te ayudará otro amigo con quien te encontrarás hoy por la calle.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Si no tienes trabajo, actualiza de nuevo tu currículo y envíalo a todos los sitios que puedas, seguro que de algún sitio te llaman. Utiliza el tiempo libre que tienes para prepararte mejor. Nunca está mal tener más conocimientos y así ser un trabajador más cualificado y competitivo.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Debes darte un tiempo para volver a insistir con ciertas personas sobre un tema que todavía no te es muy favorable, porque esa insistencia puede que sea muy poco favorecedora de tus intereses. Debes de tenerlo muy en cuenta en este momento.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

No tienes más remedio que cumplir con ciertas obligaciones cotidianas que son pesadas, pero que debes hacer hoy. Tu familia te agradecerá el apoyo en esos temas.Los nativos que no tengan pareja, tendrán posibilidades de aventuras sentimentales que no son importantes, pero que les harán sentirse muy vivos.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Precaución hoy con una conversación en el trabajo con alguien que no conoces especialmente bien porque puede aprovecharse de la información que le des y jugar a su favor con ella. Procura no hablar de temas importantes o de movimientos de la empresa que te hayan confiado.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Intenta dialogar más con tu familia, sobre todo con tus hermanos. A veces, aunque os queréis mucho, os hacéis daño con tonterías. No te dejes nada en el tintero, sobre todo aquello que creas que debe ser aclarado oportunamente para que todos estéis bien.

Ojalá que estas revelaciones te hayan apoyado en tu mayor comprensión de los obstáculos y oportunidades que están por venir. Tengamos en mente que la predicción de los horóscopos de hoy viernes 25 de agosto de 2023 es una herramienta preciada que nos permite sincronizarnos con los astros y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con el ingenio y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor disposición, más positiva y serena.