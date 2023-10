Perspectivas celestiales: horóscopos para la semana del 15 al 21 de octubre de 2023

Foto: Getty

Descubre lo que las estrellas tienen reservado para ti esta semana del 15 al 21 de octubre de 2023. En nuestro horóscopo semanal, te ofrecemos las predicciones astrológicas personalizadas para cada signo del zodíaco. ¿Qué desafíos y oportunidades te esperan en los próximos días?

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros y así prepárarte para enfrentar la semana con confianza y sabiduría.

Aries (21 marzo a 19 abril)

La paciencia y tu sentido de la responsabilidad jugarán a tu favor ante una situación complicada, quizá en el ámbito familiar vuelve a surgir algo que no se ha aclarado del todo y que puede traer malas caras a tu alrededor. Ese empeño tuyo no le gusta a todo el mundo, debes comprenderlo.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Sigue la racha de crecimiento: es posible que en un corto periodo de tiempo generes una cantidad de dinero extra, pero tendrás que mantenerte optimista, pues, en otro caso, podría suceder el efecto contrario: que la pierdas. Confía en el proceso de la vida.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Ten cuidado con mostrar ese lado arrollador con el que buscas impactar a todo el mundo a tu alrededor porque puede que alguien no se lo tome a bien y frene esa actitud con la que quieres ser el centro de atención. Te interesa estar algo más discreto.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Las medias tintas no servirán. En el trabajo, tendrás que tomar partido por alguien. Jugar a dos bandas te puede traer problemas, así que sé egoísta y defiende tus intereses. En casa, un asunto que parecía resuelto podría complicarse. Además, podría llegar la noticia que estabas esperando.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Vivirás una experiencia muy interesante si te despides de tus prejuicios sobre ciertas costumbres que no conoces y te atreves a probar algo nuevo, como cierta comida o alguna otra cosa relacionada con lo cultural. Abre tu mente y disfruta de cosas distintas y sorprendentes.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Si tienes que hacer alguna gestión pesada relacionada con firmas, contratos etc, lo mejor es que intentes hacerla cuanto antes o incluso on line. Si no sabes, pide ayuda porque encontrarás a alguien dispuesto a echarte una mano. Cuanto antes lo soluciones, mejor.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Empieza una temporada un tanto acelerada para ti y eso que intentas tomártelo todo con mucha calma, pero lo cierto es que al final andarás algo acelerado. Pon cada cosa en su sitio, prioriza para no perderte y acabar demasiado estresado porque so no te hace ninguna falta.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Estarás muy atractivo y popular. Es momento de expandir tu círculo social asistiendo a toda actividad, bien sea de trabajo o entretenimiento. La suerte está contigo en los juegos de azar, pero sin caer en exageraciones porque todo extremo es perjudicial.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Es posible que renuncies a un viaje porque crees que no es el momento oportuno ni por tus asuntos familiares ni por tu economía. Es una buena decisión y además el destino va a jugar a tu favor y consigues que esa renuncia sea una victoria.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Tendrás que dominar tu mal humor y no mostrar ira si alguien te hace enfadar, probablemente porque te hará esperar o te darán un plantón. Eso no significa que no le muestres que está haciéndolo mal contigo, díselo pero con un tono pausado.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Tiendes a juzgar a las cosas y a las personas antes de tiempo. Eres consciente de esta tendencia tuya y te molesta tu falta de objetividad, pero la verdad es que no te será fácil cambiar, ya que se trata de hábitos que con el tiempo se han convertido parte de tu carácter

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Esta semana las influencias planetarias serán muy favorables para ti y recibirás aspectos armónicos y afortunados del Sol, la Luna y el benéfico Júpiter, por ello puedes tener un día bastante afortunado y feliz con muy poco que pongas de tu parte, sobre todo te sentirás lleno de optimismo y convencido de que el éxito llegará a tus manos.

Ojalá que estas revelaciones te hayan apoyado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que te esperan próximamente. Recordemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta valiosa que nos ayuda a conectar con los cuerpos celestes y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Claro que habrá momentos mejores y peores, pero con astucia y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor perspectiva, más positiva y serena.