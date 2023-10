Las estrellas revelan tu camino: predicciones del horóscopo del 22 al 28 de octubre de 2023

Foto: Getty

En esta semana llena de misterio y posibilidades, las estrellas alinean su magia para guiarnos en nuestro viaje diario. Las predicciones astrológicas del horóscopo semanal del 22 al 28 de octubre de 2023 han llegado, trayendo consigo valiosa información sobre los caminos que se abren ante cada signo zodiacal.

Desde los arrebatadores fuegos de Aries hasta la serenidad reflexiva de Piscis, las constelaciones nos susurran secretos y consejos para guiar nuestros pasos. Prepárate para adentrarte en un viaje celestial donde los planetas te contarán tu destino en los próximos días. ¿Qué aventuras te esperan? ¡Léelo sólo en Unotv.com!

Aries (21 marzo a 19 abril)

Será una jornada en la que vas a mostrar un espíritu conciliador y muy buen humor y eso es muy importante para los que están a tu alrededor. Reconocerán tus esfuerzos y te lo agradecerán. Lo relacionado con los deportes o la cultura, te será muy divertido.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Desconfías demasiado de una persona cercana y eso te lleva a pensar mal cuando en realidad no debes de temer nada, porque nadie pretende hacerte ningún daño. Es fundamental que alejes esos fantasmas y te liberes de ese equipaje mental que no te hace ningún bien.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Sería bueno que aprovecharas para hacer una limpieza general del hogar y, además, puede que encuentres un objeto de importante valor sentimental que te traerá muchos recuerdos gratos. Por la tarde tendrás una larga conversación con un amigo que te aportará mucho en lo intelectual.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Te muestras muy distante con el resto de tus compañeros en tu empresa o centro de trabajo. No te dejes llevar por el cansancio o por la pereza: necesitas socializar y ser amable pues encerrarte en tu mundo interior no te llevará a prosperar. Debes trabajar en equipo.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Dos personas aparecerán en tu vida. Lo que significa que tendrás que tener las ideas claras y decidirte por uno de ellos. Una de ellas, será alguien algo mayor que tú y que conoces desde hace años. Si tu quieres, podría convertirse en persona importante.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Aleja la sensación de que algo importante está fallando en tu entorno y que tu eres culpable porque no es cierto, hay factores que ahora llegan a su fin y dentro de poco verás que se inician cambios interesantes. Haz todo lo posible porque un viaje sea placentero.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Vas a querer restablecer algún vínculo que habías perdido y que ahora quizá necesitas recuperar por trabajo o para buscar una nueva ocupación. No dejes que la timidez te obligue a nada, lánzate a por ello sin temor. Saldrás muy airoso o airosa de la situación.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

No es tan complicado que encuentres algo así como un remanso de paz en tu interior y quizá sin buscarlo. Algún elemento exterior te inspirará, como un libro o una película que te harán descubrir algo nuevo. Eso va a abrir tus perspectivas a nuevas opciones vitales.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Aún quedan algunos días en los que podrás tomarte un cierto descanso o al menos repartir tus horas a tu conveniencia y no depender tanto de un jefe o del trabajo. Dedícate a eso que más te gusta, te aportará alegría y los que están a tu alrededor lo notarán.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Muéstrate prudente hasta que se confirme aquello que esperas. Por el momento conviene que no lo comentes con nadie, sobre todo, si se trata de un asunto profesional como la firma de un contrato. Alguien podría utilizar esta información en su propio beneficio.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Ser más flexible y no poner pegas a todo, te va a permitir ampliar tu vida social, pero es algo que tienes que trabajar más de ahora en adelante, no debe ser algo puntual. Sal de tu armazón y deja la timidez para conseguir relacionarte mejor, ganar amigos.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Alguien se mostrará repentinamente generoso contigo, pero cuidado: podría estar ocultándote algo. Es importante que no te dejes adular demasiado y que seas cauteloso. Tú sabes bien quienes son tus verdaderos amigos: no debes perder el tiempo con quienes no lo son.

Ojalá que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los obstáculos y oportunidades que están por venir. No olvidemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta preciada que nos posibilita unirnos con los cuerpos celestes y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con astucia y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor disposición, más optimista y serena.