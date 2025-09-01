Horóscopos del 1 al 7 de septiembre de 2025, ¿cómo le irá a cada signo zodiacal esta semana?

Horóscopos de inicios de septiembre.

La primera semana de septiembre llega con energías intensas que invitan a la reflexión y al reajuste personal, con Saturno entrando en Piscis y Mercurio transitando por Virgo, se abre un periodo ideal para replantear objetivos, mejorar la comunicación y organizar proyectos tanto en lo laboral como en lo emocional. 

Además, será un momento para prestar atención a las relaciones personales y profesionales, la combinación de estos movimientos astrológicos sugiere que los signos deberán equilibrar la razón con la intuición, estableciendo límites claros y priorizando el autocuidado.

Horóscopos del 1 al 7 de septiembre de 2025

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

horóscopo Aries
Esto es lo que tienen para ti los astros.

Semana propicia para iniciar nuevos proyectos, pero se recomienda mantener discreción, la clave será la prudencia en la comunicación y la toma de decisiones. 

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Horóscopo de Tauro
Tu fortaleza está en la bondad.

Es importante evitar especulaciones financieras y administrar bien los recursos; emocionalmente estable, lo que favorece las relaciones sociales y la energía sexual. 

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El horóscopo de Géminis.

La semana está cargada de oportunidades que podrás aprovechar para avanzar en tus objetivos personales y profesionales. 

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Horóscopo de Cáncer
Se avecina un cambio favorable.

Aunque la confianza en uno mismo es fuerte, la comunicación con los demás puede ser difícil.

Es importante ser flexible y evitar mezclar emociones con la razón en las relaciones familiares. 

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

horóscopo Leo
Esto es lo que tienen para ti los astros.

La semana comienza con una gran confianza en ti mismo, pero es fundamental estar alerta para aprovechar todas las oportunidades que se presenten y tomar las decisiones adecuadas. 

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

¿Qué dicen los astros?
¿Qué dicen los astros? Foto: Especial

La entrada de Mercurio en tu signo potencia la organización y la comunicación clara. Es un buen momento para establecer rutinas saludables y planificar proyectos con precisión. 

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Horóscopo de Libra
Hoy es un día de tensiones.

La semana está marcada por la necesidad de equilibrar las relaciones personales y profesionales, es un buen momento para establecer límites saludables y priorizar el autocuidado. 

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Escorpio
Esto tienen para ti los astros.

La semana invita a la introspección y la revisión de relaciones personales. Es un buen momento para sanar heridas emocionales y fortalecer la conexión contigo mismo.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Horóscopo de Sagitario
El horóscopo de Sagitario.

Es un buen momento para enfocarte en la familia y el hogar. La comunicación con los seres queridos será clave para resolver posibles tensiones. 

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Horóscopo de Capricornio
Evita llamar la atención.

La semana está marcada por la necesidad de revisar tus objetivos profesionales y personales. Es un buen momento para establecer metas claras y trabajar en ellas con determinación. 

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Acuario signo
¿Cómo le irá a Acuario?

La semana invita a la reflexión sobre tus valores y creencias. Es un buen momento para alinear tus acciones con tus principios y buscar el equilibrio interior. 

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Horóscopo de Piscis
El horóscopo de Piscis.

La semana está marcada por el eclipse lunar en tu signo, lo que traerá revelaciones emocionales y la oportunidad de cerrar ciclos. Es un buen momento para la sanación y el crecimiento personal.

