Horóscopos del 1 al 7 de septiembre de 2025, ¿cómo le irá a cada signo zodiacal esta semana?
La primera semana de septiembre llega con energías intensas que invitan a la reflexión y al reajuste personal, con Saturno entrando en Piscis y Mercurio transitando por Virgo, se abre un periodo ideal para replantear objetivos, mejorar la comunicación y organizar proyectos tanto en lo laboral como en lo emocional.
Además, será un momento para prestar atención a las relaciones personales y profesionales, la combinación de estos movimientos astrológicos sugiere que los signos deberán equilibrar la razón con la intuición, estableciendo límites claros y priorizando el autocuidado.
Horóscopos del 1 al 7 de septiembre de 2025
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Semana propicia para iniciar nuevos proyectos, pero se recomienda mantener discreción, la clave será la prudencia en la comunicación y la toma de decisiones.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Es importante evitar especulaciones financieras y administrar bien los recursos; emocionalmente estable, lo que favorece las relaciones sociales y la energía sexual.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La semana está cargada de oportunidades que podrás aprovechar para avanzar en tus objetivos personales y profesionales.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Aunque la confianza en uno mismo es fuerte, la comunicación con los demás puede ser difícil.
Es importante ser flexible y evitar mezclar emociones con la razón en las relaciones familiares.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
La semana comienza con una gran confianza en ti mismo, pero es fundamental estar alerta para aprovechar todas las oportunidades que se presenten y tomar las decisiones adecuadas.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
La entrada de Mercurio en tu signo potencia la organización y la comunicación clara. Es un buen momento para establecer rutinas saludables y planificar proyectos con precisión.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
La semana está marcada por la necesidad de equilibrar las relaciones personales y profesionales, es un buen momento para establecer límites saludables y priorizar el autocuidado.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
La semana invita a la introspección y la revisión de relaciones personales. Es un buen momento para sanar heridas emocionales y fortalecer la conexión contigo mismo.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Es un buen momento para enfocarte en la familia y el hogar. La comunicación con los seres queridos será clave para resolver posibles tensiones.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
La semana está marcada por la necesidad de revisar tus objetivos profesionales y personales. Es un buen momento para establecer metas claras y trabajar en ellas con determinación.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
La semana invita a la reflexión sobre tus valores y creencias. Es un buen momento para alinear tus acciones con tus principios y buscar el equilibrio interior.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La semana está marcada por el eclipse lunar en tu signo, lo que traerá revelaciones emocionales y la oportunidad de cerrar ciclos. Es un buen momento para la sanación y el crecimiento personal.