Horóscopos del 15 al 21 de septiembre de 2025, ¿cómo le irá a cada signo zodiacal esta semana?

GENERANDO AUDIO...

Horóscopos del 15 al 21 de septiembre. Foto: Shutterstock

El inicio de la segunda quincena de septiembre llega con movimientos astrales que invitan a la reflexión y la organización, el Sol avanza en Virgo y su energía práctica se hace sentir en todos los signos, impulsando a poner orden en la rutina, cuidar la salud y atender los detalles que marcan la diferencia en lo personal y lo profesional.

Al mismo tiempo, la influencia de la Luna en sus diferentes fases dará un tinte emocional a la semana, generando momentos de introspección, pero también de conexión con los demás.

Aries (21 marzo – 19 abril)

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Esta semana tu energía estará enfocada en lo profesional. Podrías recibir noticias sobre un proyecto que habías dejado en pausa. En el amor, evita las discusiones impulsivas, escucha antes de responder. Tu cuerpo te pedirá descanso, sobre todo en las noches.

Tauro (20 abril – 20 mayo)

Tu fortaleza está en la bondad. Foto: Uno TV

Te sentirás inspirado para aprender algo nuevo o retomar estudios. En el trabajo, una persona mayor podría darte un consejo valioso. La pareja o la familia será tu refugio. Buen momento para cuidar tu alimentación.

Géminis (21 mayo – 20 junio)

El horóscopo de Géminis. Foto: Especial

Será una semana intensa emocionalmente. Podrías sentirte dividido entre varias decisiones, pero confía en tu intuición. En el amor, llega más claridad. En lo económico, evita gastos impulsivos.

Cáncer (21 junio – 22 julio)

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Tu vida social se activa: reuniones, invitaciones o reencuentros. En lo sentimental, alguien del pasado podría aparecer. Procura no idealizar situaciones. En el trabajo, tu creatividad será clave.

Leo (23 julio – 22 agosto)

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Semana ideal para enfocarte en tu bienestar físico. La organización de tus horarios te dará más paz mental. En el trabajo, destaca tu liderazgo. En el amor, momentos de ternura y comprensión fortalecen tu relación.

Virgo (23 agosto – 22 septiembre)

¿Qué dicen los astros? Foto: Especial

La energía de tu temporada zodiacal te favorece: sentirás más claridad y determinación. En el trabajo, tus ideas serán bien recibidas. En el amor, evita la crítica excesiva y mejor brinda apoyo.

Libra (23 septiembre – 22 octubre)

Hoy es un día de tensiones. Foto: Uno TV

Tendrás una semana más introspectiva, buen momento para reflexionar sobre lo que realmente deseas en tu vida personal. Podrías sentir cansancio; escucha a tu cuerpo. En lo sentimental, la sinceridad será tu aliada.

Escorpio (23 octubre – 21 noviembre)

Esto tienen para ti los astros. Foto: Especial

Tu entorno social te abrirá puertas, especialmente en temas laborales o creativos. Una conversación importante puede definir tu rumbo. En el amor, la pasión regresa con fuerza.

Sagitario (22 noviembre – 21 diciembre)

Contrata un seguro para tu casa. Foto: Uno TV

La semana te empuja a tomar más responsabilidades. Tu imagen profesional cobra relevancia. Evita los excesos con la comida o la bebida. En el amor, busca espacios de diversión con tu pareja o amigos.

Capricornio (22 diciembre – 19 enero)

Tienes un futuro prometedor. Foto: Especial

Se avecinan oportunidades para viajar o ampliar tu visión del mundo, incluso de manera espiritual. En lo laboral, recibirás reconocimiento. En lo amoroso, la comunicación sincera fortalecerá vínculos.

Acuario (20 enero – 18 febrero)

¿Cómo le irá a Acuario? Foto: Especial

Semana de transformación interna. Podrías cerrar ciclos emocionales que venías cargando. En lo económico, es buen momento para reorganizar tus finanzas. En pareja, mayor intimidad y conexión.

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

El horóscopo de Piscis. Foto: Especial

Tus relaciones personales estarán en primer plano. Es momento de aclarar dudas, poner límites y también abrirte al diálogo. En lo profesional, podrías trabajar en equipo con éxito. La espiritualidad será un buen refugio.