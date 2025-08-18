Horóscopos del 18 al 25 de agosto de 2025, ¿cómo le irá a cada signo zodiacal esta semana? 

GENERANDO AUDIO...

¿Cómo te irá esta semana? Esto dicen los Horóscopos.

La semana del 18 al 25 de agosto trae consigo una energía de renovación y orden, con el Sol transitando entre Leo y Virgo, los días estarán marcados por un equilibrio entre la creatividad y la disciplina, descubre qué traen los horóscopos para estos días.

Además, la Luna en sus distintas fases potenciará los temas emocionales y personales, lo que podría despertar la necesidad de cerrar ciclos, sanar relaciones o fortalecer vínculos importantes.

Aries (21 marzo – 19 abril)

Esto es lo que tienen para ti los astros.

Semana de acción, tienes la energía a tu favor para cerrar proyectos y tomar decisiones que habías postergado; evita discusiones impulsivas con la familia.

Tauro (20 abril – 20 mayo)

Apártate un poco de las redes sociales.

Tu paciencia será clave en el trabajo. Podrías recibir una propuesta económica interesante, pero analiza bien antes de comprometerte; en el amor, la calma te dará claridad.

Géminis (21 mayo – 20 junio)

El horóscopo de Géminis.

La comunicación será tu herramienta más fuerte. Podrías resolver malentendidos o concretar acuerdos importantes, buen momento para iniciar cursos o aprender algo nuevo.

Cáncer (21 junio – 22 julio)

Esto es lo que tienen para ti los astros.

Es tiempo de organizar tus finanzas y poner límites en lo personal. Esta semana sentirás la necesidad de cuidar más tu bienestar emocional y tu hogar.

Leo (23 julio – 22 agosto)

Esto es lo que tienen para ti los astros.

El Sol en tu signo te da brillo y confianza. Será una semana favorable para destacar en lo profesional, en pareja, evita actitudes dominantes; escucha más.

Virgo (23 agosto – 22 septiembre)

¿Qué dicen los astros?

La introspección será tu aliada. Necesitarás un poco de soledad para ordenar ideas y emociones. En lo laboral, no te presiones de más; tu esfuerzo será reconocido pronto.

Libra (23 septiembre – 22 octubre)

Esto es lo que tienen para ti los astros.

La semana te invita a reforzar amistades y alianzas. Podrías participar en reuniones que te abrirán nuevas oportunidades, en el amor, claridad y balance serán necesarios.

Escorpio (23 octubre – 21 noviembre)

Esto tienen para ti los astros.

Tendrás un papel de liderazgo en el trabajo o en la familia. Sé firme, pero evita la rigidez; un cambio inesperado te hará replantear planes de futuro.

Sagitario (22 noviembre – 21 diciembre)

Hay buenas finanzas.

La aventura y los viajes estarán en tu mente. Es una semana ideal para planear un nuevo proyecto o estudio, mantén la disciplina, porque la dispersión puede hacerte perder tiempo.

Capricornio (22 diciembre – 19 enero)

Evita llamar la atención.

Los temas económicos serán protagonistas. Puede llegar un ingreso extra o la oportunidad de una inversión; en lo sentimental, necesitas abrir más tus emociones.

Acuario (20 enero – 18 febrero)

¿Cómo le irá a Acuario?

Relaciones en primer plano: pareja, socios o amistades te pondrán a prueba. La clave será negociar sin perder tu esencia. Semana de acuerdos importantes.

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

El horóscopo de Piscis.

Tu intuición estará muy fuerte. Aprovecha para cerrar ciclos y sanar viejas heridas. En el trabajo, pequeños detalles marcarán la diferencia, no ignores tu salud.