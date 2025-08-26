Horóscopos del 25 al 31 de agosto de 2025, ¿cómo le irá a cada signo zodiacal esta semana?

| 18:14 | Aldo Flores | Uno TV
Horoscopos
¿Cómo le irá a tu signo? Foto: Getty images

El cierre de agosto llega con una energía intensa que invita a cada signo a equilibrar el impulso de avanzar con la necesidad de reflexionar antes de tomar decisiones importantes, la influencia de los astros favorecerá la comunicación, la reorganización personal y los cambios positivos en lo laboral y emocional.

Durante esta semana, será clave escuchar la intuición, cuidar el bienestar emocional y aprovechar las oportunidades que se presenten en el ámbito social y profesional. Cada signo vivirá este tránsito de forma distinta, pero todos tendrán la posibilidad de crecer y dar un paso más hacia sus metas.

Horóscopos del 25 al 31 de agosto de 2025

Aries

horóscopo Aries 24 octubre
Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Esta semana, Aries se encontrará con oportunidades para avanzar en lo laboral y destacar socialmente, pero será clave poner límites y cuidar su energía. La paciencia y la diplomacia marcarán la diferencia, especialmente en relaciones personales.

Tauro

Horóscopo de Tauro hoy, jueves 26 de octubre de 2023
Tu fortaleza está en la bondad. Foto: Uno TV

Tauro vivirá un periodo de reflexión y fortalecimiento de su autoestima. Es momento de tomar decisiones importantes y de no dejar que la indecisión o la opinión de otros influyan en su bienestar.

Géminis

Horóscopo de Géminis hoy lunes 30 de octubre de 2023
El horóscopo de Géminis. Foto: Especial

La comunicación será el fuerte de Géminis esta semana. Hablar con claridad y escuchar activamente le permitirá resolver conflictos y conectar con personas que pueden abrirle nuevas puertas.

Cáncer

cáncer
Así te irá en la semana. Foto: Especial

Cáncer necesitará tiempo para la introspección y el autocuidado, la semana favorece la relajación, la meditación y el fortalecimiento emocional, así como la claridad para tomar decisiones importantes.

[TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Regreso a clases 2025: el neurotip para dejar la flojera]

Leo

horóscopo Leo 1 septiembre
Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Leo contará con una energía magnética que atraerá oportunidades tanto en lo social como en lo profesional. Es momento de mostrar liderazgo, creatividad y disfrutar de los reconocimientos que se presenten.

Virgo

¿Qué dicen los astros?
¿Qué dicen los astros? Foto: Especial

Virgo tendrá la oportunidad de reorganizar su vida y establecer nuevas rutinas que impulsen su crecimiento personal y profesional, dejar atrás lo que no sirve será clave para avanzar con claridad.

Libra

Horóscopo de Libra hoy, jueves 26 de octubre de 2023
Habrá ingresos extra. Foto: Uno TV

Libra enfrentará decisiones importantes y necesitará equilibrar la lógica con la intuición. Consultar a personas de confianza le ayudará a tomar los pasos correctos y evitar conflictos innecesarios.

Escorpio

Escorpio
Esto tienen para ti los astros. Foto: Especial

La semana será ideal para confiar en la intuición y actuar con prudencia. Escorpio podrá manejar asuntos profesionales y personales con discreción, sacando ventaja de su capacidad de análisis.

Sagitario

Horóscopo de Sagitario hoy, jueves 26 de octubre de 2023
Hay buenas finanzas. Foto: Uno TV

Sagitario contará con energía y optimismo para enfrentar desafíos y explorar nuevas oportunidades. Es un buen momento para proyectos personales y aventuras que amplíen su perspectiva.

Capricornio

Horóscopo de Capricornio hoy, miércoles 25 de octubre de 2023
Tienes un futuro prometedor. Foto: Especial

Capricornio deberá enfocarse en la organización y la planificación. La disciplina y el compromiso serán esenciales para cumplir objetivos, mientras equilibra la vida laboral y personal.

Acuario

Acuario signo
¿Cómo le irá a Acuario? Foto: Especial

Acuario vivirá una semana de innovación y creatividad, los cambios inesperados pueden traer nuevas oportunidades si mantiene una actitud flexible y abierta a lo diferente.

Piscis

Horóscopo de Piscis hoy lunes 30 de octubre de 2023
El horóscopo de Piscis. Foto: Especial

Piscis deberá priorizar la armonía emocional y cuidar su entorno; la semana invita a fortalecer vínculos importantes y a tomar decisiones que le aporten tranquilidad y estabilidad.

Te recomendamos:

Horóscopos del 18 al 25 de agosto de 2025, ¿cómo le irá a cada signo zodiacal esta semana? 

Horóscopos

Horóscopos del 18 al 25 de agosto de 2025, ¿cómo le irá a cada signo zodiacal esta semana? 

Horóscopos del 4 al 10 de agosto de 2025, ¿cómo le irá a cada signo zodiacal esta semana? 

Horóscopos

Horóscopos del 4 al 10 de agosto de 2025, ¿cómo le irá a cada signo zodiacal esta semana? 

Horóscopos del 28 de julio al 3 de agosto de 2025, ¿cómo le irá a cada signo zodiacal esta semana? 

Horóscopos

Horóscopos del 28 de julio al 3 de agosto de 2025, ¿cómo le irá a cada signo zodiacal esta semana? 

Horóscopos del 21 al 27 de julio de 2025, ¿cómo le irá a cada signo zodiacal esta semana? 

Horóscopos

Horóscopos del 21 al 27 de julio de 2025, ¿cómo le irá a cada signo zodiacal esta semana? 

Etiquetas: