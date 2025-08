Horóscopos del 4 al 10 de agosto de 2025, ¿cómo le irá a cada signo zodiacal esta semana? 

GENERANDO AUDIO...

¿Trabajo o amor? Horóscopos de la semana. Foto: Foto: Getty

Agosto avanza con una energía vibrante y transformadora, esta semana, el Sol sigue su recorrido por Leo, potenciando el brillo personal, la creatividad y el deseo de destacar. Es un buen momento para actuar con seguridad, pero también con corazón, especialmente en lo que respecta a relaciones y decisiones importantes, entérate de los horóscopos.

Además, ciertos tránsitos planetarios pueden agitar lo emocional, obligándonos a mirar hacia adentro, cuestionar nuestras intenciones y buscar más autenticidad en nuestras conexiones. ¿Listo para aprovechar la semana? Aquí lo que le espera a tu signo:

Horóscopos del 4 al 10 de agosto de 2025

Aries

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Semana de mucha energía y acción. Cuida no actuar con impulsividad. En el amor, evita discusiones innecesarias. En el trabajo, tus ideas pueden destacar. Haz pausas para no agotarte.

Tauro

Apártate un poco de las redes sociales. Foto: Uno TV

Es momento de poner orden en lo práctico. Las relaciones se fortalecen con comunicación honesta. En lo laboral, podrías recibir buenas noticias económicas. Cuida tu alimentación y descanso.

Géminis

El horóscopo de Géminis. Foto: Especial

Cambios inesperados te exigirán adaptarte. En el amor, sé claro con tus intenciones. En el trabajo, llega una propuesta interesante. Evita saturarte de información o redes sociales.

Cáncer

Así te irá en la semana. Foto: Especial

Estás más sensible de lo normal. Usa esta energía para conectar, no para alejarte. Buen momento para cerrar ciclos emocionales. Confía en tu intuición en el trabajo.

Leo

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Brillas con fuerza en tu temporada. Disfruta del amor y la atención, pero sin ego. Oportunidades para destacar en el trabajo. Canaliza tu energía con ejercicio o movimiento.

Virgo

¿Qué dicen los astros? Foto: Especial

Semana para analizar y reorganizar. En el amor, podrías sentirte más distante, pero es temporal. En lo laboral, tu orden será clave. Necesitas espacios tranquilos para recargar.

Libra

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Te sentirás más sociable y abierto. En el amor, llegan conexiones emocionales profundas. Tu capacidad para mediar será útil en el trabajo. Rodéate de armonía y belleza.

[TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Cómo trabajar para un jefe que siempre cambia de opinión]

Escorpio

Esto tienen para ti los astros. Foto: Especial

Las emociones estarán intensas. En el amor, evita los celos o reacciones impulsivas. Algo oculto puede revelarse en el trabajo. Busca momentos de calma mental.

Sagitario

Hay buenas finanzas. Foto: Uno TV

Tendrás ganas de explorar algo nuevo. Relaciones a distancia o inusuales te llaman la atención. Buen momento para estudiar o viajar. Cambia de rutina para renovarte.

Capricornio

Tienes un futuro prometedor. Foto: Especial

Enfócate en tus metas, pero sin descuidar tu bienestar. En el amor, escucha lo que realmente deseas. Planifica a futuro en el trabajo. Evita sobrecargarte de responsabilidades.

Acuario

¿Cómo le irá a Acuario? Foto: Especial

Semana para renovar amistades y relaciones. En el amor, atrévete a ser auténtico. Tus ideas creativas destacarán en el trabajo. Necesitas estímulos nuevos y espacios libres.

Piscis

El horóscopo de Piscis. Foto: Especial

Estás más receptivo y sensible. Pon límites para no absorber todo lo externo. En el amor, es buen momento para soltar lo que no fluye. Escucha tu intuición laboralmente.