¿Qué te depara el futuro? Horóscopo de la semana del 30 de julio al 5 de agosto de 2023

Conoce qué dicen los astros de ti. Foto: Getty

Unotv.vom te dice lo que te deparan los astros para esta semana del domingo 30 de julio al sábado 5 de agosto de 2023.

Aries (21 marzo a 19 abril)

No te quejes de lo que tienes ahora en muchos sentidos porque realmente no sería justo, ya que hay otras situaciones mucho peores. Compararse con otros y ver cómo hay muchas diferentes realidades puede ser una buena manera de ser consciente de quien eres.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

En ocasiones miras demasiado por los demás y poco por ti mismo y al final eso te hace pensar que estás perdiendo el tiempo, tu tiempo íntimo y vital. Pero plantéate si es que no sabes poner freno a los deseos y peticiones que te hacen. Hay que aprender a decir “no” de vez en cuando.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

La rutina te molesta y vas a sentirte aburrido con esas ocupaciones domésticas que te restarán tiempo de ocio. No las dejes para última hora, será peor, porque quizá habrás acumulado cansancio de la jornada y entonces se te harán mucho más cuesta arriba.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Defender tus intereses no es malo, sólo tienes que saber hacerlo con convicción y dando razones contundentes y objetivas. Cuando te lo propones, eres muy capaz de arrimar el ascua a tu sardina, especialmente si está relacionado con tu pareja o con los hijos.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Las cosas fluirán en tu relación como hacía tiempo que no sucedía y eso hará que veas a tu pareja de otro modo a como la estabas contemplando últimamente. Podéis continuar el camino juntos pero tendrás que comprometerte, aún más, para tener una relación nutritiva. Será positivo.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

La vida te está mostrando señales que no estás queriendo ver, pero a menos que abras los ojos y dejes de distraerte, no será posible para ti seguir avanzando. Una persona de tu confianza te dirá algo que no habías escuchado hasta ahora: reflexiona en serio sobre ello.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Tus excelentes dotes para la comunicación se verán exaltadas, lo que te ayudará en el trabajo. Cambios en tu interior y en tu exterior se harán notorios. Conocerás nuevos e interesantes amigos, algunos tan pocos convencionales como tú. Te recuperas de todas las tragedias del ayer.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Podría suceder algo que esclarezca ciertos asuntos de tu pasado. Te servirá para cerrar viejas heridas y poder encarar el futuro. En casa, un asunto jurídico o burocrático podría complicarse. Por otra parte, intenta alejarte de un problema que no te incumbe y que solo te dará quebraderos de cabeza.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Estarás muy a gusto con los tuyos y podrás compartir algunas vivencias que te han sucedido últimamente. Es posible que hagáis una excursión a la playa o a la montaña. No harás nada particularmente especial, pero no olvidarás este día.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Pon todo de tu parte para ser tu mejor versión hoy y siempre. Hay ciertos miedos que forman parte de tu pasado y que aún hoy aparecen de vez en cuando en días como hoy. Pero recuerda: no debes dejarte arrastrar por ellos pase lo que pase. Sigue mirando con optimismo tu futuro.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Te espera un día de gran actividad y al mismo tiempo bastante fructífero o positivo en el terreno laboral. Frente a quienes te aconsejan más prudencia, reflexión o flexibilidad, tú te obstinarás por seguir tus propios caminos y al final las circunstancias te darán la razón. Debes hacerlo a tu manera.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Será una jornada un poco estresante y debes procurar que eso no afecte demasiado a tu salud, así que por la tarde lo mejor que puedes hacer es dar un paseo, relajarte y cambiar el chip. Apaga el móvil un rato y olvídate de todo. La música te ayudará.

Esperamos que estas revelaciones te hayan apoyado en tu mayor comprensión de los retos y oportunidades que están por venir. No olvidemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta excelente que nos permite vincularnos con los cuerpos celestes y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Claro que habrá momentos mejores y peores, pero con el ingenio y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor postura, más positiva y serena.