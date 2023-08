Conoce los horóscopos para el 7 de agosto. Foto: Especial

UnoTV.com te dice lo que te deparan los astros para este lunes 7 de agosto, conoce los horóscopos del día.

Aries (21 marzo a 19 abril)

No es el momento para que te agobies con lo que podría pasar con una cuestión que, hoy por hoy, no puede ser resuelta. Disfruta ahora y confía en que todo saldrá bien, tal y como esperas. En el fondo es más fácil de lo que piensas y algunos hechos facilitarán su resolución.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Abandona todas las posibles estrategias: al menos en ese asunto que ahora te preocupa no será válida ninguna de ellas. Lo importante es que te mantengas firme en tu decisión, sin dejarte afectar por las circunstancias y sin echarte atrás pase lo que pase.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Tendrás que tomar una decisión valiente, pero para ello necesitarás estar preparado. Escucha a uno de tus mejores amigos que es experto en temas relacionados con la psicología o el coaching y luego avanza por el camino que te lleve directamente a tu destino.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Las enfermedades te respetarán, aunque también es posible que tengas algún que otro susto con tu salud. Si es así, no esperes a sentirte mal del todo para acudir al médico, es mejor que lo hagas al mínimo síntoma, así evitarás males mayores.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Sentimentalmente será un día tranquilo que te va a proporcionar un lugar donde descansar emocionalmente. Tu pareja te va a echar una mano, pero debes devolverle el favor y actuar también con más energía para reavivar la relación. No le des la espalda a los asuntos relacionados con documentos o trámites burocráticos.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Hoy te centrarás en lo familiar y probablemente se organice una comida a la que debes asistir y lo que mejor le vendrá a tu ánimo es mostrarte amable y no sacar conversaciones que puedan dar lugar a enfrentamientos. No eches en cara nada a nadie y mira primero cómo has actuado tu.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Los horóscopos de hoy lunes 7 de agosto de 2023 le dicen a Libra que sigue en la línea de querer romper esquemas y salirse con la tuya. Si te pones pesado no conseguirás nada con nadie. Lo mejor es que busques aliados de confianza que te allanen el camino. Tus deseos y sueños son complejos y difíciles de conseguir, pero no te desanimes.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Muéstrate agradecido por algo que hoy te va a suceder y que puede ser muy positivo, incluso hermoso y que te reconcilia con muchos aspectos de la existencia que a veces te parecen difíciles o crueles. Piensa en positivo. Puedes hacer que las cosas cambien a mejor.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Día favorable para tomarse un respiro y descansar, ya que te permitirá volver a la brecha con renovadas energías. Tus relaciones sociales espolearán tu ambición. No te dejes llevar por tus impulsos y no decidas nada sin tener antes toda la información necesaria. Pregunta, te será útil.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Intenta calmarte y no dejarte llevar por cierta emoción negativa que intentará atraparte, probablemente después de una agria discusión, a última hora de la mañana. Piensa que eres una persona con mucha suerte y reflexiona sobre todas las cosas buenas que te han sucedido este verano.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Es como si alguien te estuviera arrancando la máscara y dejando al descubierto lo que hay en ti más vulnerable y sensible. Te sientes desnudo e indefenso. Ahora debes hacer frente a lo que más miedo tienes, pero esto supondrá muchos cambios positivos.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

El héroe que llevas dentro pide paso: depende de ti que hoy seas tu mejor manifestación. Ha llegado el momento de pasar a la acción y hacer lo que realmente quieres hacer. Tu alma no entiende de limitaciones mentales que te dejan inmóvil y en manos del miedo.

Deseamos que estas revelaciones te hayan apoyado en tu mayor comprensión de los obstáculos y oportunidades que te esperan próximamente. Tengamos en mente que la predicción de los horóscopos de hoy lunes 7 de agosto de 2023 es una herramienta excelente que nos permite sincronizarnos con las estrellas y los planetas y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Claro que habrá momentos mejores y peores, pero con astucia y la capacidad de la astrología, podemos enfrentarlos con una mejor perspectiva, más positiva y serena.