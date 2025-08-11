Horóscopos del 11 al 17 de agosto de 2025, ¿cómo le irá a cada signo zodiacal esta semana? 

GENERANDO AUDIO...

¿Dinero, salud, amor? Horóscopos agosto 2025. Foto: Getty

La segunda semana de agosto llega con una energía más introspectiva, invitándonos a balancear nuestra vitalidad con momentos de pausa y reflexión, aunque el Sol sigue en Leo, otros planetas forman aspectos que llaman a cuidar nuestras emociones y a valorar la autenticidad en nuestras relaciones.

Este período es ideal para enfocarte en tus objetivos reales y soltar aquello que ya no aporta. La honestidad contigo mismo y con quienes te rodean abrirá puertas para avanzar con más claridad y bienestar.

Horóscopos del 11 al 17 de agosto de 2025

Aries

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Semana para tomar decisiones con calma. En el amor, evita actitudes impulsivas que puedan generar conflictos. En el trabajo, la paciencia traerá mejores resultados.

Tauro

Tu fortaleza está en la bondad. Foto: Uno TV

Buen momento para cerrar ciclos y aclarar malentendidos. En lo laboral, mantente firme en tus planes. La estabilidad emocional será tu aliada.

Géminis

No quieras conseguir todo rápido. Foto: Uno TV

La comunicación será clave. Expresa lo que sientes con honestidad para evitar confusiones. Nuevas ideas te abrirán puertas profesionales.

Cáncer

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Tu sensibilidad aumenta, pero también tu intuición. Confía en ti para resolver asuntos emocionales y laborales con tacto.

Leo

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Tu energía sigue fuerte, pero equilibra tu brillo con humildad. En el amor, muestra tu lado más genuino. El trabajo pide foco.

Virgo

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Es tiempo de organizar tu vida y soltar lo que no sirve. La mente clara te permitirá tomar mejores decisiones, especialmente en lo profesional.

Libra

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Las relaciones se profundizan. Usa tu don de mediación para resolver conflictos. En el trabajo, tu creatividad será reconocida.

Escorpio

Esto tienen para ti los astros. Foto: Especial

Semana intensa emocionalmente. Mantén la calma y no permitas que los celos o inseguridades te dominen. En lo laboral, sé estratégico.

Sagitario

Contrata un seguro para tu casa. Foto: Uno TV

La aventura llama, pero escucha tu cuerpo para no agotarte. En el amor, nuevas conexiones pueden sorprenderte.

Capricornio

Un paseo te vendrá bien. Foto: Uno TV

Momento para replantear metas y encontrar un equilibrio entre esfuerzo y descanso. En el amor, busca la sinceridad.

Acuario

¿Cómo le irá a Acuario? Foto: Especial

Tu creatividad se dispara. Comparte tus ideas con quienes te apoyan. En lo emocional, sé auténtico y abierto.

Piscis

El horóscopo de Piscis. Foto: Especial

Es tiempo de sanar y poner límites saludables. Confía en tu intuición para tomar decisiones importantes en el trabajo y en el amor.