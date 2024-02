Ideas de regalos buenos bonitos y baratos para este 14 de febrero

Regalos baratos para 14 de febrero y lucirte con tu pareja. Foto: shutterstock

Recientemente, te hablamos sobre los regalos para elevar el amor propio que puedes darte en San Valentín 2024, pero si tienes pareja, hoy te ayudaremos con algunas ideas sobre regalos baratos para 14 de febrero, que además son bonitos, para que quedes bien con tu “media naranja”, por si en una de esas aún sigues sufriendo por la “cuesta de enero” y no quieres quedar mal.

También te podría interesar: [¿Por qué el 14 de febrero es el Día de los enamorados?]

Regalos baratos y bonitos para el 14 de febrero

Obviamente, en el Día del Amor y la Amistad, todo va a estar súper carísimo, y aunque te daremos una ayudadita, ten en cuentan que al menos podrías gastarte unos 200 pesos, y aunque sabemos que eso no es algo económico, si lo comparamos con una comida, cine, etc., sí lo es. Así que aquí te van algunas opciones de regalos baratos para 14 de febrero donde no requieres invertir mucho, y puedes quedar muy bien con tu pareja:

Ramo de dulces: compra una cartulina negra y hazle un doblez en forma de pirámide invertida, donde el pico sea la base y lo unes con papel crepé rojo (el color del 14 de febrero), con cinta adhesiva los juntas y así podrás vaciar al interior dulces; que en este caso puede ser paletas donde incluyas en la envoltura una foto donde sales con tu pareja. Será un bonito detalle

Marco de foto o fotografía: en los supermercados puedes encontrar estos marquitos para que pongas esa foto donde sabes que salen “reguapos”, o que simplemente representa un momento importante en su relación. También puedes hallarlos en los centros fotográficos, donde incluso también suelen vender cuadros donde puedes seleccionar 5 o 6 fotos donde salgas con tu pareja

Un marco de foto para acompañar la imagen ideal con tu pareja. Foto: Getty

Te podría interesar leer: [¿Quién fue San Valentín y qué tiene que ver con el 14 de febrero?]

Playlist: grabar un disco de música, sigue siendo buena idea, pero la tecnología nos brinda una nueva opción, ya que hay plataformas donde puedes crear una playlist con más canciones de las que te podría caber en un CD, así ya no dejarás fuera alguna

Playlist, opción de los regalos baratos para 14 de febrero. Foto: Getty

Taza personalizada: en tiendas puedes encontrar este tipo de manualidad, la cual es perfecta si sabes que tu “media naranja” es fan del café, pues sin duda te recordará cada día en cada sorbo que le dé a su bebida. En la taza puedes poner un sinfín de cosas, como corazones, globos, una foto de ustedes, etc.

Una taza personalizada para dedicar el amor que le tienes a tu pareja. Foto: Getty

Cup cake: ojo, si te late la idea de la taza, también podrías añadirle uno de estos pastelitos que la mayoría de la gente ama. Para esto coloca en un pequeño recipiente unos 50 gramos de chocolate, añade 3 cucharadas de leche; calienta unos 40 segundos en un microondas; mezcla y luego agrega 4 cucharadas de harina, así como media cucharadita de levadura; revuelve un poco y ahora agrega media cucharada de aceite y un huevo; enseguida parte 3 galletas de chocolate y pon a calentar otra vez en el microondas durante 90 segundos. Cuando quede listo tu Cup cake pásalo a la taza y pégale un moño para redondear el regalo

Los detalles son lo que conquistan el corazón de tu pareja. Foto: Getty

Vino o cerveza artesanal: si tu pareja es más fan del alcohol, que del café, entonces acude a la vinatería o supermercado y trata de buscar el vino que le gusta, o bien, una cerveza artesanal no quedará mal, pues le estás dando algo más especial que la tradicional bebida de cebada. Hay marcas europeas que no cuestan los miles de pesos, y un par de botellas pueden servir para dar un brindis de 14 de febrero romántico

Un vino y un moño, el juego ideal para obsequiar el 14 de febrero. Foto: Getty

¿Qué te parecieron estos regalos baratos para 14 de febrero? En algunos invertirás más que en otros, pero aquí lo importante es que será un gasto menor a una salida de comida, cena y baile. Lo importante es que sabes mejor que nadie por donde llegar al corazón de tu pareja, eso debe darte una buena pista para armarle un detalle maravilloso.