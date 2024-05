Tips para celebrar a mamá sin gastar dinero. Foto: shutterstock

El Día de las Madres se festeja el 10 de mayo, y las ideas para celebrar a la consentida de a casa varían, pero si no tuvieras mucho dinero para comprarle algo, entonces te compartiremos unas ideas para celebrar a mamá sin gastar dinero; algo que te hará quedar bien, sin la necesidad de que tu bolsillo lo resienta tanto.

¿Qué regalar a mamá sin gastar dinero?

Las opciones para celebrar a mamá sin gastar dinero son infinitas, ya que no todo tiene que ser ir a las tiendas y comprar los regalos más caros. A continuación, te damos unas opciones que puedes hacer:

Desayuno ideal

Tú sabes lo que le gusta a tu mamá, así que aprovecha e incluye esos alimentos muy sutilmente a la hora de que tus papás realicen las compras del “super”. Párate temprano y prepárale lo que sabes que le encantará, no olvides incluir la bebida que también le agrade, como café, té o jugo. Asegúrate de poner un poco de fruta para redondear el tema. Todo ponlo en una bandeja y llévaselo a la cama, o bien, sobre la mesa y decora con unas flores del jardín.

Convierte el desayuno, en un regalo para mamá. Foto: Getty

Manualidades

Si este año tus finanzas no son las mejores, pero tienes facilidad para la creatividad y el arte, entonces dedícale un paisaje o dibujo que le demuestre lo mucho que la quieres. Añadir un mensaje, frase o leyenda permitirá reforzar la valía de tu obsequio. Un collage de fotos, pero digital, también sirve; haz un archivo en tu computadora con las imágenes que mayor valor sentimental tengas con tu madre, éste servirá para que ella lo añada en su celular, computadora o tableta.

Cualquier tipo de creatividad será apreciada por las madres. Foto: Getty

Spa casero

Sabemos que un spa te va a costar algunos cientos de pesos, y no está mal, pero el objetivo aquí es la opción cuando no hay dinero. Así que dedícale un momento relax y de tranquilidad, en una tina de baño añade unas sales que le gusten, o bien, si no tienen tina, entonces puede ambientar con velas aromáticas o un incienso, un poco de música de naturaleza y listo. Cuando termine el baño píntale las uñas de las manos y los pies, será un buen detalle de tu parte.

Comparte momento de relación y tranquilidad. Foto: Getty

Carta

Quizá seas de las personas que no son tan expresivas para decir lo que sientes, pero una gran alternativa es una carta, pues ahí plasmarás lo que sientes por ella y de paso es algo que conservará por mucho tiempo. Si tienes la facilidad ponla en un cuadro.

Las cartas nunca pasarán de moda y son apreciadas. Foto: Getty

Maratón de películas

Sabemos que muchas veces el papá o los hijos se adueñan de la televisión y pocas veces dejamos que la mamá sea quien decida qué película van a ver. Así que reúnanse y seleccionen las pelis que a ella le fascinen y hagan un Top 3 para ver en casa.

Convive con tu mamá y vean sus películas favoritas. Foto: Getty

Juegos de mesa

Pasar un grato momento, puede producir recuerdos que duren por siempre. Aprovecha que podría haber varios juegos de mesa que tu mamá jugaba cuando era niña, y que hoy en día le harían feliz jugarlos y rodeada de sus seres amados.

Con los juegos de mesa se pueden pasar horas de diversión. Foto: Getty

Celebrar a mamá sin gastar dinero, no debe verse como algo malo, ya que muchas veces nuestra economía no es la que quisiéramos, pero recuerda “la intención es lo que cuenta”, quizá el próximo año tengas dinero y ahí la llenas de regalos, le pagas el restaurante o le invitas el viaje.