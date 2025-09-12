Ilusión óptica en supermercados: por qué la fruta siempre se ve más apetecible

GENERANDO AUDIO...

La ilusión óptica de los supermercados. Foto: Shutterstock

Las personas suelen elegir la fruta en el supermercado guiándose por la vista, buscando la que se ve con mejor color y aspecto, pero lo que los ojos perciben no siempre depende únicamente de la fruta; pequeños trucos visuales diseñados por supermercados y productores también juegan un papel crucial para que ciertos productos llamen más la atención y para que resulten irresistibles.

Uno de estos trucos está en la malla que envuelve algunas frutas, capaz de intensificar su color y hacerlas parecer más atractivas de lo que realmente son.

Según la nutricionista Beatriz González, conocida en TikTok como @bea_gonfer, las naranjas, por ejemplo, no se envasan en mallas rojas por casualidad, este color potencia el tono anaranjado de la fruta y la hace más apetecible al consumidor.

Es un recurso sencillo, pero sorprendentemente efectivo, que aprovecha un fenómeno visual estudiado por expertos.

Detrás de este efecto se encuentra la ilusión de Munker-White, descrita por Hans Munker, profesor de Ingeniería en la Universidad de Texas y especialista en ilusiones ópticas; su principio es simple, ya que el cerebro no interpreta los colores de manera aislada, sino en función de los tonos que los rodean.

Por eso, un mismo color puede parecer más intenso, más rojizo o más amarillento según el contexto en el que se encuentre, así, las naranjas en mallas rojas parecen más naranjas de lo que realmente son, aunque su color no cambie realmente.

Esta ilusión está relacionada con la ilusión de White, que juega con luces y sombras para hacer que se perciban diferencias de luminosidad que en realidad no existen.

Mientras la ilusión de Munker altera nuestra percepción cromática, la de White engaña al ojo con la claridad u oscuridad de los objetos; ambas se basan en la misma idea fundamental, el contexto visual puede manipular nuestra percepción con facilidad, y las personas rara vez se dan cuenta.

El diseñador Michael Novick explicaba a Verne que “el sistema visual humano tiene mayor agudeza para las formas que para el color. Mientras las formas se ven nítidas, sus colores se mezclan con los de alrededor y se modifican”.

Como ejemplo gráfico, mencionaba que “unas rayas azules sobre un círculo amarillo tienden a hacer que el círculo parezca verde, aunque su color real sea el mismo”.

Este recurso no se limita a las naranjas, González recuerda que también se emplean mallas de colores estratégicos en cebollas, ajos o limones, siempre con el objetivo de mejorar la apariencia de los productos.

Más allá de la alimentación, la ilusión de Munker se aplica en diseño gráfico y publicidad, demostrando que los ojos pueden ser fácilmente engañados por el contexto visual, y que la percepción del color depende tanto de la mente como de lo que vemos.