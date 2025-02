GENERANDO AUDIO...

Los jóvenes no quieren hijos y hay motivos que así los orillan. Foto: Pexels

Volverte mamá o papá, hoy en día, no es sencillo; incluso, se dice que los jóvenes no quieren hijos, independientemente de su identidad de género, pues existen varios factores que al final les hace no dejar una nueva generación en este mundo.

¿Por qué los jóvenes no quieren tener hijos?

Luz María Galindo Vilchis, académica e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, destaca al menos 5 razones por las cuales que los jóvenes no quieren hijos:

Hay empleos inestables

Esto es evidente, ya que cada vez es más difícil encontrar un empleo fijo y que reúna los elementos que hagan atractivo ese trabajo. En ocasiones, cuando se consigue uno, los sueldos suelen ser bajos y con largas jornadas laborales. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es uno de los países con más horas de trabajo y menor remuneración.

De hecho, los mexicanos ganan 16 mil 230 USD al año de media (algo así como 332 mil 295 pesos, según el tipo de cambio del día), cifra mucho menor que el promedio de la OCDE de 49 mil 165 USD, siendo la más baja dentro de la organización.

“Es una contradicción: aunque los jóvenes tienen trabajo remunerado, los salarios no son suficientes para sostener una familia. ¿Con qué van a mantener a los hijos?”, cuestionó Galindo Vilchis.

Las rentas son carísimas

Diversos estudios han demostrado que los jóvenes no pueden independizarse debido a los altos precios de las rentas. Muchos optan por compartir los espacios con compañeros (roomies) o seguir viviendo con sus padres.

Además, al buscar opciones más baratas o económicas, la mayoría percibe que sí hay propiedades para alquilar a un bajo costo, pero o no están en la ciudad o quedan muy lejos. Mientras más céntrico, más cara la renta.

Pasan muchas horas en el transporte público

Muchos jóvenes se trasladan todos los días desde la zona conurbada del Valle de México para llegar a sus empleos. Hacen hasta 3 horas de camino de ida y 3 de vuelta. Si el sueldo no es suficiente, llegan a cocinar para llevar al otro día la comida a la oficina, y solo tienen tiempo para dormir. ¿A qué hora tendrán tiempo de tener una familia?

¿Quién cuidará a los hijos?

Este es otro punto clave, pues si trabajan varias horas al día, los jóvenes no tienen tiempo para ver a sus hijos, y mucho menos para cuidarlos. Ante esta situación tendrían que pagarle a alguien para que lo haga, o dejarlos con los abuelos. Por ello, de alguna manera prefieren decir que no quieren hijos, ya que es lo más fácil.

Necesidad de tiempo para divertirse y descansar

Todo en la vida necesita un equilibrio, no solo es trabajar, así que ante el poco tiempo libre, los jóvenes prefieren descansar y divertirse, en lugar de asumir la responsabilidad de cuidar hijos. Sin embargo, en varios casos, las condiciones laborales y los bajos sueldos, generan que no tengan tanto tiempo para descansar, así como mucho dinero para divertirse.

En conclusión, “No es que no deseen formar una familia, sino que las condiciones no son favorables para hacerlo”, señala Luz María Galindo Vilchis en un comunicado de la UNAM.

¿Qué se puede hacer para mejorar el panorama de los jóvenes que sí quieren tener hijos, pero que las condiciones no se lo permiten?

En conclusión al tema sobre los jóvenes que no quieren hijos, la académica universitaria planteó sencillos puntos que pueden tomarse en cuenta por parte de las personas que manejan a la industrial laboral:

Se deben proponer políticas para crear empleos más cercanos a las viviendas

Hay que generar empleos en la zona conurbada de la Ciudad de México

Se deben considerar las necesidades de las personas

¿Cómo es el panorama de la comunidad LGBTQ+ sobre los hijos?

Tradicionalmente, la familia se ha entendido desde una perspectiva heteronormativa, excluyendo otras formas. Desde los años 70, los movimientos de visibilización lésbica han impulsado cambios, especialmente entre los jóvenes. Para el sector LGBTQ+, tener hijos sigue siendo complejo.

Las parejas de hombres recurren a la gestación subrogada o la adopción, que en la Ciudad de México (CDMX) puede tardar hasta 6 años, por lo que prefieren estados como Morelos. Mientras que, las parejas de mujeres suelen alternarse en el cuidado de los hijos, mientras una trabaja y la otra cuida.