¿Sabías que la cava más grande de Latinoamérica está en México? Pertenece al Hotel Presidente InterContinental de Polanco. El equipo de Unotv.com se lanzó a conocerla de la mano de su sommelier Luis Antonio Morones López.

De acuerdo con el especialista, este sitio, que tiene más de 20 años funcionando, cuenta con una selección de dos mil etiquetas, y un inventario de 40 mil botellas de vino de más de 21 países.

La cava más grande de Latinoamérica tiene algunas botellas que pueden llegar a costar más de 600 mil pesos mexicanos, y el alto valor se debe a que es muy difícil conseguir las marcas, por lo que el inventario es muy reducido.

El Hotel Presidente InterContinental de Polanco compra sus bebidas directamente con los productores de países como Francia, Italia, España y México.

Algunas de las botellas más importantes de este lugar, albergado en la Ciudad de México (CDMX), tienen firmas de grandes especialistas en vinos que han visitado la cava más grande de Latinoamérica para impartir clases, tal es el caso de uno de los enólogos más importantes del mundo, Paul Hobbs.

Gracias a la selección excepcional de vinos que se ofrece a los comensales, el restaurante Alfredo Di Roma, que está al interior del Hotel Presidente InterContinental de Polanco, fue reconocido por la revista Wine Spectator con el Grand Award (Tres Copas) 2019.

Las condiciones de este lugar son especiales. Tiene una temperatura de 17 grados centígrados y una humedad de entre 60 y 80% para que el corcho no se seque y la etiqueta se mantenga en buenas condiciones.

Los vinos permanecen recostados en posición horizontal o ligeramente inclinada para haya contacto entre el vino y su corcho.

“Algo de lo más importante son las luces. Se pueden apagar cuando no hay nadie trabajando, aunque no producen calor. Es importante tenga poca luz y poca vibración para que la bebida no evolucione más rápido de lo que se pensaría y su sabor no se altere”

Luis Antonio Morones López, sommelier