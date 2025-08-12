La importancia de limpiar el parabrisas por dentro: más seguridad y mejor visibilidad

GENERANDO AUDIO...

Si eres de las personas que disfrutan mantener su coche impecable tanto por dentro como por fuera, probablemente ya limpias regularmente la carrocería y el interior. Pero, ¿sabías que limpiar el parabrisas por dentro es igual de importante? Aquí te contamos por qué no debes descuidar esta tarea.

En una nueva edición de Trucos Para Ti, Maggie Hegyi te cuenta sobre la importancia de limpiar el parabrisas por dentro.

Con el uso diario, el parabrisas acumula polvo, grasa, humo y vapor, formando una película que puede afectar tu visibilidad al conducir.

Esto se nota especialmente cuando el sol está bajo en el horizonte o cuando te cruzas con las luces de otros vehículos, pues los residuos en el cristal provocan reflejos que dificultan ver con claridad.

Además, un parabrisas sucio por dentro puede causar deslumbramientos molestos y peligrosos al amanecer o al atardecer.

La suciedad dispersa la luz, lo que aumenta el riesgo de accidentes por falta de visibilidad.

Otro beneficio importante de mantener limpio el parabrisas interior es la reducción del empañamiento, un problema común durante la temporada de lluvias o en climas húmedos, que puede poner en riesgo tu seguridad si no se controla.

Entonces, ¿cada cuánto debes limpiar el parabrisas por dentro? Lo ideal es hacerlo al menos una vez al mes.

Pero si sueles fumar dentro del coche, o conduces con frecuencia por zonas polvorosas o húmedas, es recomendable aumentar la frecuencia de limpieza para mantener siempre una visibilidad óptima.