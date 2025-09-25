GENERANDO AUDIO...

En esta ocasión, Maggie explica la regla de los ocho vasos para tomar la cantidad exacta de agua diariamente, sobre todo para las personas a las que les cuesta trabajo llegar a la meta diariamente.

El consumo de agua ayuda a la salud del cuerpo, al mantenerlo bien hidratado, y la cantidad idónea suele ser la de dos litros, aunque en ocasiones eso no se cumple y lo vuelve una tarea que pasa de lo sencillo, a lo complicado.

La regla de los 8 vasos, paso a paso

Lo primero es establecer tu objetivo

Ocho vasos son aproximadamente dos litros (pues un vaso estándar son unos 240 mililitros)

Esta es una meta general para adultos sanos, pero puede variar según el peso de cada quien, el clima y el nivel de actividad

Regla de los ocho vasos; forma sencilla de hidratar el cuerpo. Foto: shutterstock

Luego se hace una división del día

Se puede beber de uno a dos vasos al levantarse

Luego un vaso antes de cada comida y un vaso entre comidas

Para completar lo que falte, se puede consumir antes de dormir (sin excederse para no interrumpir el sueño)

Cuenta también el agua de alimentos y otras bebidas

Esto mediante las frutas; como sandía, melón, pepino o naranja

También están las infusiones y caldos, que igual suman, aunque el agua pura sigue siendo la mejor opción

[TE PODRÍA INTERESAR: 7 señales de que no estás tomando suficiente agua y qué hacer al respecto]

Hay que observar las señales del cuerpo

Orina clara o ligeramente amarilla, es una buena hidratación

Orina oscura o sed frecuente, es síntoma de que se necesita más líquidos

Incluso el dolor de cabeza puede venir por la falta de hidratación, por ello, además de la regla de los 8 vasos, también es importante consultar a un médico, que él sabrá guiarte.