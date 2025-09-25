La regla de los 8 vasos: el método para tomar la cantidad exacta de agua todos los días
En esta ocasión, Maggie explica la regla de los ocho vasos para tomar la cantidad exacta de agua diariamente, sobre todo para las personas a las que les cuesta trabajo llegar a la meta diariamente.
El consumo de agua ayuda a la salud del cuerpo, al mantenerlo bien hidratado, y la cantidad idónea suele ser la de dos litros, aunque en ocasiones eso no se cumple y lo vuelve una tarea que pasa de lo sencillo, a lo complicado.
La regla de los 8 vasos, paso a paso
Lo primero es establecer tu objetivo
- Ocho vasos son aproximadamente dos litros (pues un vaso estándar son unos 240 mililitros)
- Esta es una meta general para adultos sanos, pero puede variar según el peso de cada quien, el clima y el nivel de actividad
Luego se hace una división del día
- Se puede beber de uno a dos vasos al levantarse
- Luego un vaso antes de cada comida y un vaso entre comidas
- Para completar lo que falte, se puede consumir antes de dormir (sin excederse para no interrumpir el sueño)
Cuenta también el agua de alimentos y otras bebidas
- Esto mediante las frutas; como sandía, melón, pepino o naranja
- También están las infusiones y caldos, que igual suman, aunque el agua pura sigue siendo la mejor opción
Hay que observar las señales del cuerpo
- Orina clara o ligeramente amarilla, es una buena hidratación
- Orina oscura o sed frecuente, es síntoma de que se necesita más líquidos
Incluso el dolor de cabeza puede venir por la falta de hidratación, por ello, además de la regla de los 8 vasos, también es importante consultar a un médico, que él sabrá guiarte.