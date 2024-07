La vitamina C, ¿fortalece el sistema inmunológico? 

La vitamina C tiene múltiples beneficios. Foto: Getty Images

¿Te has preguntado si la vitamina C fortalece tu sistema inmunológico? La puedes encontrar de manera natural en algunas frutas, descubre cómo ayuda a tu cuerpo.

Hoy, en “Trucos para ti”, Maggie Hegyi, nos dirá si la vitamina C es buena para fortalecer el sistema inmunológico y cómo evitar enfermarse.

¿La vitamina C es buena para el sistema inmunológico?

Foto: Getty Images

La vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, es un nutriente esencial que contribuye a varias funciones en el cuerpo, incluyendo el mantenimiento del sistema inmunológico.

La vitamina C es un antioxidante que protege las células contra los efectos de los radicales libres, las moléculas que se producen cuando el cuerpo descompone los alimentos o se expone al humo del tabaco y la radiación del sol, rayos X u otras fuentes.

Los radicales libres pueden desempeñar un papel en las enfermedades cardíacas, el cáncer y otras enfermedades. La vitamina C también ayuda al cuerpo a absorber y almacenar el hierro.

Aquí hay algunas formas en que la vitamina C ayuda a fortalecer el sistema inmunológico:

Producción y función de Glóbulos Blancos: La vitamina C es importante para la producción y el funcionamiento de los glóbulos blancos, que son esenciales para combatir infecciones.

Protección de las células: Actúa como un antioxidante, protegiendo a las células del daño causado por los radicales libres y ayudando a mantener la integridad de los tejidos.

Barreras Naturales: Ayuda a mantener barreras físicas como la piel, que actúa como la primera línea de defensa contra los patógenos.

Cicatrización de heridas: Promueve la cicatrización de heridas, que es una parte importante de la respuesta inmunitaria.

Aunque la vitamina C no puede prevenir enfermedades por sí sola, una ingesta adecuada puede contribuir a un sistema inmunológico más fuerte y a una mejor capacidad del cuerpo para resistir y recuperarse de infecciones. Es importante obtener vitamina C de una dieta equilibrada que incluya frutas y verduras como cítricos, fresas, kiwi, pimientos, brócoli y espinacas.

La cantidad de vitamina C que una persona debe tomar depende de varios factores, incluyendo la edad, el sexo, el estado de salud y si está embarazada o lactando.

Debido a que el cuerpo no produce vitamina C, necesita obtenerla de la dieta, además de en las frutas cítricas, se encuentra en bayas, papas,tomates,pimientos, las coles de Bruselas, brócoli y espinacas. La vitamina C también está disponible como suplemento oral, generalmente en forma de cápsulas y tabletas masticables.