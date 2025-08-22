Los hombres musculosos son más admirados por otros hombres y cuidan menos a sus parejas: experto

GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

“Los hombres que más se preocupan por mantenerse en forma son a la vez los que menos cuidan y menos atención muestran en sus relaciones“, afirmó el psicólogo Hugo Hernández a través de un video en TikTok, en el que también afirma que la apariencia física en los hombres causa admiración pero entre los mismos hombres.

“No hay bíceps, ni cuádriceps que tapen la falta de inteligencia emocional. Sin embargo, los cuerpos trabajados físicamente y tonificados sí que causan admiración entre los propios hombres”, afirmó Hernández, quien es experto en atracción interpersonal.

@atraccioninterpersonal Machacarte en gym no es suficiente. 🏋️ Las mujeres los prefieren normales a musculados según la investigación de Tracey Cox.🔍 Según este estudio publicado en Mail Online, el 75% de las mujeres prefieren a los hombres con “barriguita” frente al 25% que se inclinan por varones trabajados físicamente.📊 ¿Eres del 75% o del 25%? Soy Hugo, psicólogo experto en atracción interpersonal y tras haber pasado más de 10 años investigando la ciencia de la seducción, vengo a contarte cómo puedes multiplicar tu atractivo Sígueme y aprende cómo mejorar tu relación contigo mismo y con las personas que realmente te atraen. 🔄 #comoligar #seduccion #psicología #autoestima ♬ sonido original – Hugo_atraccioninterpersonal

¿Cómo juega la apariencia física de los hombres?

De acuerdo con el psicólogo, la apariencia física de los hombres es un rasgo mayormente admirado por otros hombres que por las mujeres, ya que, según un estudio realizado por la sexóloga Tracey Cox, “el 75% de las mujeres prefiere a hombres normales, podríamos decir fofisanos, que a (hombres) con cuerpos esculturales”.

“Fofisano” es un término que se refiere a hombres con una figura que se encuentra entre un cuerpo atlético y una “barriga cervecera”. El término surgió a partir de un artículo de opinión que se volvió viral, y se utiliza para describir a hombres que no están obsesionados con su físico, que hacen ejercicio de forma ocasional y que disfrutan de la buena comida y la bebida.

El mismo estudio también encontró que “aquellos hombres que más se preocupan por mantenerse en forma son a la vez los que menos cuidan y menos atención muestran en sus relaciones“.

En cuanto a la admiración que el cuerpo musculoso de un hombre genera en otros hombres, Hernández explica que se debe a que “los músculos se han convertido en un nuevo símbolo de poder“.

“Lo curioso es que esta fascinación por el estatus físico triunfa muchísimo más entre hombres que entre mujeres”. Hugo Hernández, psicólogo

En su video, el psicólogo, que cuenta con 1.6 millones de seguidores, concluyó que si bien “estar en forma es importante para tu salud”, lo cierto es que “tener un cuerpo de espartano sólo generará admiración entre los legionarios”.