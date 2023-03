Cautivan con bolso en forma de galleta de la suerte. Foto: Louis Vuitton

Louis Vuitton causa revuelo con su creación de la “Fortune Cookie Bag”, un bolso en forma de galleta de la suerte, la cual además contiene un mensaje, así como en los restaurantes. Por eso, en esta ocasión, el equipo de UnoTV.com te trae algunos detalles de esta obra de arte en el mundo de la moda.

Y es que las innovaciones no paran con esta marca, tan sólo el pasado mes de febrero, Louis Vuitton nombró a Pharrell Williams como su nuevo director creativo masculino; y ahora, pone en el mercado este curioso accesorio, así como otro más, del cual te hablaremos más adelante.

¿Cómo es el bolso en forma de galleta de la suerte de Louis Vuitton?

A través del sitio web oficial de Louis Vuitton, se puede encontrar este famoso bolso en forma de galleta de la suerte; el cual, tendría un costo de 1.750,00€ (euros), o unos 35 mil 651.01 pesos aproximadamente (según el tipo de cambio del día). Se trata de una divertida pieza de coleccionista y está compuesto por dos accesorios que pueden utilizarse por separado.

Ya está a la venta el bolso en forma de galleta de la suerte. Foto: Louis Vuitton

Está confeccionada en piel de becerro, cuenta con una pulsera de muñeca, mientras que la bolsa transparente de policloruro de vinilo que la envuelve puede llevarse como un clutch.

Además, se sabe que este bolso en forma de galleta de la suerte de Louis Vuitton mide 21 x 21 x 18 centímetros (Largo x Alto x Ancho, respectivamente). Incluye:

Un compartimento principal

Ribete en piel de becerro

Forro de tela

Piezas metálicas de color plateado

Asa: individual y extraíble

Bolso compacto; destacan piezas metálicas plateadas. Foto: Louis Vuitton

El bolso en forma de galleta de la suerte de Louis Vuitton, fue presentado durante la pasarela de la Semana de la Moda de París para Primavera/Verano 2023, e incluye un mensaje secreto, el cual dice “Draw something you can’t explain”, o “Dibuja algo que no puedas explicar”.

Así luce el mensaje del bolso. Foto: Louis Vuitton

¿Cuál es el otro accesorio de Louis Vuitton, vinculado con el bolso?

Finalmente, como bien te comentamos al inicio de esta nota, Louis Vuitton nos dio otro gustito con un accesorio un poco más pequeño, pero aliciente al bolso en forma de galleta de la suerte. Se trata del Charm para bolsa y llavero LV Fortune Cookie, el cual tiene un costo de 12 mil 100 pesos. Dicha pieza aporta un toque alegre a cualquier look y también realza un mensaje de la suerte. Si te animas por este modelito, te comentamos que mide 11 x 8 centímetros (Longitud x Altura, respectivamente), está hecho de piel, es café y viene con piezas metálicas en color plateado… ¿Cómo ves? ¿Te animarías a comprar todo el juego?