Mabel Cadena luce joyas de María Felix en portada de Vogue

La actriz que destacó por su papel de Namora en Black Panther: Wakanda Forever, Mabel Cadena lució dos icónicas joyas de María Félix en la portada de marzo de la revista Vogue.

En sus redes sociales, la actriz agradeció la oportunidad de portar las joyas en una serie de imágenes que también fueron compartidas en sus espacios digitales.

En la revista se le dedica una sesión de fotos y un artículo en el que Mabel Cadena habla de la búsqueda de los sueños y como las oportunidades se logran, esto como un guiño su papel de Namora y lo que significó sumarse a Tenoch Huerta y a Salma Hayek como los mexicanos que han brillado en Marvel.

“Para mí eso es lo más importante; el decir que hoy estoy viviendo esto, pero no sé qué voy a vivir mañana y tengo que seguir trabajando para lo que venga. No puedo solo esperar aquí a que llegue algo”,

Sobre las joyas de “María Bonita” que usa en la revista, Mabel Cadena dijo que era un orgullo para ella ya que la considera una de las actrices más importantes de México.

Estas joyas fueron creados por la casa Cartier, se trata de un collar de serpiente que la marca hizo específicamente para “La Doña” en 1968 y en el que se usaron 2 mil 473 diamantes para el cuerpo, además de ojos de esmeralda en forma de pera en los que tardaron dos años en terminar.

Este collar fue entregado por André Denet, un vendedor de Cartier para que la actriz lo pudiera usar en su fiesta de cumpleaños.

De igual manera Mabel luce el collar de cocodrilos el cual, según Vogue, se hizo cuando la actriz entró a una boutique Cartier en París con un lagarto bebé en sus brazos pidiendo una copia exacta del animal; estas joyas son una muestra del amor de María Félix por los animales exóticos y su fijación por las piezas atrevidas.

El resultado fueron dos cocodrilos, uno amarillo y uno blanco de 18 kilates con mil 23 diamantes y mil 60 esmeraldas, además de dos piedras preciosas como ojos.

‘Verás, me gustan las joyas grandes, me gustan las piezas voluminosas y rápidamente me di cuenta de que Cartier podía hacerlas como nadie más y, lo que es más importante, ¡sabía cómo hacerlas elegantes!’

declaró Félix en entrevista en un evento de Cartier en la Ciudad de México en 1999.