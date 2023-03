La madre de Elon Musk rompe barreras en pasarelas y otros campos. Foto: Reuters

Esta semana, Elon Musk confirmó una “gigafábrica” de Tesla en Nuevo León, generando una gran tertulia en nuestro país; sin embargo, quien no canta mal “las rancheras” es su mamá, pues resulta que la madre de Elon Musk está en boca de todo el mundo dedicado a la moda, pues su asistencia en pasarelas ha sido un éxito rotundo.

¿En qué pasarelas ha dado de qué hablar la mamá de Elon Musk?

En esta ocasión, el equipo de UnoTV.com se complace en darte algunos detalles por los cuales esta dama de 74 años se ha vuelto toda una figura emblemática, pues su presencia en algunas pasarelas ha logrado destacar, lo cual también resalta en redes sociales.

Cronológicamente comenzó con su presencia en la Semana de la Moda de Nueva York:

Después, en su Instagram la vemos deslumbrar en el evento de Milán:

Y finalmente tocó turno al emblemático evento de París:

¿Quién es la madre de Elon Musk?

La madre de Elon Musk se llama Maye Musk, y se trata de una mujer que ha alcanzado el éxito y la gloria durante los últimos 50 años de su vida, es oradora de best-sellers internacionales, además destaca en otros campos, como la nutrición y el modelaje, por lo que eso de las pasarelas, se le da de manera natural.

Pero para darte una idea más clara de ella, te comentamos que Maye ha estado modelando desde los 15 años. Ha tenido cuatro vallas publicitarias en Times Square, probablemente un récord. Fue la Covergirl de mayor edad durante cuatro años y es considerada una supermodelo. Está muy feliz de estar representada por CAA Fashion y CAA Speakers, ya que le encanta viajar a nuevas ciudades del mundo para compartir sus experiencias.

Además, la madre de Elon Musk ha iniciado su negocio de nutrición en ocho ciudades, tres países, a través de conferencias, consultoría, asesoramiento, redacción y trabajo en los medios. Ha alcanzado la cima en su campo en Sudáfrica, Canadá y los Estados Unidos, como la primera Representante de los Dietistas Consultores de Sudáfrica; Presidente de los Dietistas Consultores de Canadá; y Presidente de los Empresarios de Nutrición, Academia de Dietética y Nutrición. También ganó el Premio al Empresario Destacado en Nutrición en los EU. Incluso, fue la primera dietista en aparecer en una caja de cereal con su libro Feel Fantastic, publicado en 1996 y ahora agotado.

Su libro A Woman Makes A Plan, Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty and Success ahora se encuentra en más de 100 países y pronto se anunciarán más.

Así que, si tu creías que Elon Musk, el nuevo dueño de Twitter, era una cosa seria a nivel mundial, tu mamá le dice “quítate que ahí te voy”, ya que pasarelas, libros y presentaciones así confirman el empoderamiento de esta dama.