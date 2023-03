Mejores looks de Sarah Jessica Parker en ‘Sex and the City’ (fotos)

Los mejores looks de Sarah Jessica Parker en Sex and the City. Foto: AFP

El personaje femenino por excelencia con una gran influencia en la moda de los años 90 es sin duda Sarah Jessica Parker y sus looks usados en Sex and the City, la popular serie que sigue la vida de cuatro solteras en Nueva York, te presentamos los mejores vestuarios de Carrie.

La eterna Carrie Bradshaw inspiró a miles de personas no sólo por su estilo de vida, ambiciones o en sus ocurrencias, sino en la manera tan peculiar de vestir, muy neoyorkina y fashion que no escatimaba en prendas.

La mujer que podía gastar miles de dólares en zapatos con su sueldo de columnista en La Gran Manzana ha sido sin duda el sueño de miles de chicas que hasta nuestros días siguen los pasos de Carrie con su regreso en And Just Like That para HBO Max, con una segunda temporada próxima a estrenarse.

En 1998 comenzó la aventura de Darren Star por presentar la vida en Nueva York, la romantización máxima de la moda, el estilo de vida y el amor basado en el libro homónimo de Candace Bushnell que se convirtió en un éxito rotundo.

Una serie presente hasta estos días y vigente, la historia de cuatro amigas con distintas motivaciones ha sido el escenario en el que la serie marcó un estilo propio gracias a los looks de Patricia Field, la diseñadora de vestuario que también trabajó en The Devil Wears Prada y Emily in Paris.

A continuación te presentaremos los looks más icónicos y representativos que ha usado Carrie a lo largo de esta serie.

Mejores looks de Sarah Jessica Parker en ‘Sex and the City’

El tutú

Un vestido muy importante para la serie ya que es el que usa Sarah Jessica en los créditos iniciales y el que muchos recuerdan aún si no terminaron de ver la serie y que volvió para una de las películas. Patricia Field contó para InStyle que encontró la falda en una canasta de rebajas, pero supo que le encantaría a la actriz ya que tiene una formación en ballet.

La visión de Field era clara, sabía que si Sarah usaba esa prenda en los créditos y el programa tenía éxito, nunca pasaría a ser obsoleto, algo que se puede ver con diseños inspirados que han traído marcas como Forever 21.

El vestido de la venganza

Los fanáticos llamaron a esta prenda como “el vestido de la venganza” debido a que es el que Carrie usa cuando ve a Big después de su fiesta de compromiso, se puede ver a SJP luciendo un escote y un largo hasta las rodillas, sin dudas nadie estaba preparado para lo que venía.

Vestido de periódico

Una columnista usando un vestido estampado de periódico puede llegar a ser lo más cliché, pero en manos de Carrie todo se romantiza al lucir esta prenda de Dior que dejó sin palabras a los televidentes quienes pudieron verlo dos veces a lo largo de la serie.

Vestido de novia

Si hablamos de uno de los vestidos de novia más famosos e icónicos del cines es el de Carrie para su no boda con Big en la primera película de Sex and the city, se trata de un diseño de Vivienne Westwood que presenta un escote ‘palabra de honor’ asimétrico, una prenda color champán con bajo en blanco y un gran volumen.

Como sorpresa este vestido lo veremos en la segunda temporada de And Just Like That y que fue descrito por Carrie como “el vestido que podría sacarle una lágrima a la más escéptica de todas las mujeres“.

Vestido de gala

Para su cita con Petrovsky, Carrie usó un vestido de gala muy amplio, algo exagerado pero que destacó por la tristeza del momento en el que la protagonista lo usa. Carrie lo luce de la mejor manera y se consolidó como uno de los mejores de la serie.

Vestido de flores

Este vestido es parte de la colección Resort 2001 de Richard Tyler y que además de ser espectacular se recuerda porque es con el que Carrie se cae al lago de botes en Central Park en una cita con Big, se sabe que la producción adquirió dos de estos, uno lo vendió con fines benéficos y el otro fue donado a un museo.

Cowgirl Carrie

Uno de los looks más icónicos de Sarah Jessica Parker para otro momento doloroso en la serie, tras ver a Big con Natasha por primera vez, Carrie luce un sombrero vaquero, un top tubo que pretendía ser piel de serpiente y una falda de rayas.