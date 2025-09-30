Mejores tips para eliminar manchas difíciles y malos olores de la ropa

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

Quitar manchas profundas y deshacerse de olores desagradables en la ropa puede convertirse en un verdadero reto, sobre todo porque las telas suelen desgastarse o decolorarse fácilmente.

Por ello, especialistas en cuidado del hogar recomiendan seguir una rutina de lavado adecuada y aplicar remedios caseros según el tipo de mancha.

Cómo quitar manchas difíciles

Grasa y aceite: absorbe lo más posible, aplica unas gotas de alcohol y deja actuar unos minutos. Luego, remoja en agua con detergente por 10 minutos.

absorbe lo más posible, aplica unas gotas de alcohol y deja actuar unos minutos. Luego, remoja en agua con detergente por 10 minutos. Chocolate o salsas: raspa el exceso, remoja en agua fría con detergente y lava con agua caliente si la tela lo permite. Para manchas secas, usa glicerina por 30 minutos.

raspa el exceso, remoja en agua fría con detergente y lava con agua caliente si la tela lo permite. Para manchas secas, usa glicerina por 30 minutos. Café, té o vino: espolvorea sal o bicarbonato para absorber el líquido y lava con agua tibia y jabón. En manchas viejas, añade vinagre blanco.

Cómo eliminar los malos olores

Airear la ropa: sécala y ventílala al aire libre tras el lavado.

sécala y ventílala al aire libre tras el lavado. Aprovechar el vapor: ayuda a penetrar en los tejidos y neutralizar olores.

ayuda a penetrar en los tejidos y neutralizar olores. Remedios caseros: bicarbonato de sodio, vinagre blanco o alcohol son aliados para neutralizar malos olores y equilibrar el pH de la tela.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Otro consejo es que recuerdes no dejar pasar mucho tiempo antes de atender las manchas, además de siempre usar agua fría para evitar que se fijen de manera permanente las pigmentaciones, así como no usar detergente en exceso para evitar que queden residuos.

También, antes de aplicar productos desmanchadores, haz pruebas en zonas poco visibles y aprovecha el sol como blanqueador natural.

Con estos métodos, es posible prolongar la vida de las prendas, mantener colores vivos y asegurar que la ropa huela y luzca fresca tras cada lavado.