Método del triángulo: el truco viral de para conquistar a quien quieras 

Conoce el método del triángulo, el truco viral de TikTok. Foto: Getty Images

Te contamos sobre el método del triángulo, el truco viral para conquistar a quien quieras, así lo puedes aplicar.

TikTok es un gran lugar para enterarte de las tendencias en moda, belleza, estilo de vida o incluso temas de amor, como es el caso del ya famoso método del triángulo que se basa en la psicología y que ha sido probado por distintas personas.

El método del triángulo es considerado un arma de seducción ya que promete tener un alto grado de efectividad sin ser tan compleja, pues la mirada es la que se encarga de hacer todo, prometiendo tener un beso con la persona que te gusta.

¿Cómo hacer el método del triángulo, el truco viral de TikTok?

Para hacerlo se necesita “formar” un triángulo en la cara de la persona que te gusta, esto se debe de hacer con la mirada en un orden específico.

El usuario de TikTok @hmagoh que se dedica a la magia y al ilusionismo habló de este truco como una manera de conquista.

El creador de contenido describió cómo hacer paso a paso este truco para poder conseguir un beso de la persona que te atrae.

Cuando estés con quien te gusta deberás mirarla en el siguiente orden: al ojo derecho, luego al izquierdo y luego a su boca de forma seductora y repitiendo eso durante distintos momentos.

Algunas de las personas que han usado ese truco mencionan que tiene un grado alto de efectividad, ya que todo depende del lenguaje corporal que genera confianza y deseo en las personas a las que se aplica el truco.

El truco por lo mismo garantiza que la persona a la que veas se pondrá tan nerviosa que no tendrá más opciones que besarte, tal es que se considera como un arma de seducción que se está compartiendo con más fuerza en las redes.

Es importante saber que todo radica en la confianza con la que se hace debido a que el comportamiento de los humanos es crucial para llamar la atención en cualquier ambiente y más si se tienen los objetivos claros.

Ante esta tendencia cientos de usuarios han compartido videos de comedia o situaciones en las que hablan del método, el cual se presume es exitoso.

Como se esperaba, los comentarios fueron diversos de los usuarios ante este método que se sigue posicionando como uno de los más importantes para “jugar” con la mente de las personas.

“A mi me hacen ese truco y ni cuenta me doy porque no veo a los demás a los ojos”, “Si soy, fui y seré”, “Yo siempre lo hice y recién me entero que era coqueteo”, “A mi me lo hicieron y le reclamé”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

