¿Miedo al compromiso? Así es el “amor líquido”

Atrás quedó el “amor romántico” que se transmitía en canciones, poemas, películas o libros… aquel que es eterno y que todo lo puede.



El significado del amor y las relaciones de pareja han evolucionado, pero, ¿cómo son las relaciones de pareja actualmente?

“Depende de cómo te sientas, puedes cambiar a alguien… no sé, a lo mejor puedes amar a una persona un día, pero al día siguiente amaneces y dices ¡Ay ya no! o te hartas”. Gabriel

“Pues yo diría que el amor es ya en esos tiempos, ya es desechable… en parte porque hay veces que el amor es para siempre para unos, pero también para otros es como que un amor pasajero”. Paula

Pareciera que las relaciones afectivas, son transitorias y desechables. Tal como las describió en 2003 el sociólogo Zygmunt Bauman



Ahora el amor es un “amor líquido”.



En entrevista con UnoTV, el académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, Ricardo Trujillo Correa, explica este concepto.

“Zygmun Bauman lo que propone, en este sentido, es que la tecnología y el individualismo derivan en formas particulares de interrelación donde ahora ya no podemos reconocernos uno al otro, sino que le tenemos terror al otro … de ahí tienes estas relaciones que son únicamente de contacto, se ven una vez, se disfrutan y ya, pero tiene el grave problema de que es como si fuera un producto de consumo. Entonces los amores se vuelven eso: un objeto de consumo solamente, está ahí para dar satisfacción, en el momento que la satisfacción se acaba, vas buscando otra pareja u otras parejas. De ahí entonces que dice Bauman: ya no nos relacionamos como vínculo sino ahora nos relacionamos como red”. Ricardo Trujillo | Académico de la Facultad de Psicología, UNAM



En el “amor líquido”, el compromiso a largo plazo no existe.

“Y esto nosotros lo consideramos o también lo relacionamos mucho con una estructura de apego evitativo, una estructura de apego evitativo es como: <no quiero sentirme tan conectado con alguien más, quiero mantener mi libertad> pero una cosa es tener esa relación sana de autosuficiencia y a la vez de conexión, a tener una relación de egoísmo y de solamente me veo a mí mismo, a mí misma y mientras el otro me sirva de algo o me funcione en algo estoy con él o con ella y si no, no. Son relaciones más utilitarias” Ana Paola Ramos | Cofundadora del Instituto Artesánate

Las app de citas y redes sociales han facilitado el contacto con diferentes personas, lo que fomenta este tipo de interacciones.



“El saber que, en una aplicación, scrolleo rápido, le doy clic, conecto con alguien, tengo una conexión sexual y listo, entonces ya no se genera un deseo en el interior y al no generarse un deseo en el interior tampoco se genera un movimiento de búsqueda, de ir hacia, de conquista, de ganarse la atención y el cariño, ya no hay todo ese proceso y por lo tanto tampoco se genera un sentido de merecimiento”. Ana Paola Ramos | Cofundadora del Instituto Artesán

Dicen los especialistas que es posible construir relaciones sólidas, labor que comienza una vez termina la química del enamoramiento.

“Siempre hay una parte del enamoramiento y luego viene algo que se llama “el duelo” en ese duelo se caen los telones, el ideal … y vas a empezar a construir una relación sólida, a través de acuerdos, de límites sanos, de una mejor comunicación, de una mejor sexualidad, de una mejor entrega, de una mejor proyección y un plan de vida donde ambos puedan ser uno con el otro sin tener que extinguirse en la relación”. Jaime Guzmán | Cofundador del Instituto Artesánate

Tampoco se trata de satanizar las relaciones “líquidas”, actualmente pueden existir variedad de vínculos, la responsabilidad y honestidad propia y con el otro, evitarán dejar corazones rotos.