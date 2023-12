Mildred Benítez, la triunfadora de Olimpiadas Especiales; conoce su historia

Es un ejemplo de disciplina y superación. Foto: A Favor de lo Mejor

Mildred Italia Benítez Sanabria, actualmente es una campeona de Olimpiadas Especiales; sin embargo, sus primeros años de vida fueron muy difíciles.

¿Te gustaría conocer su historia? En Unotv.com te vamos a contar más sobre ella.

¿Quién es Mildred Italia Benítez Sanabria?

Mildred Italia Benítez Sanabria nació en 2004, y desde los 3 años inició una de las batallas más difíciles de su vida: su desarrollo del lenguaje no seguía el curso típico de esa etapa, lo que llevó a sus padres a buscar la orientación de un especialista en neurología.

La respuesta que recibieron fue desalentadora: “Ella no podrá pronunciar palabras hasta alrededor de los 12 años, no será capaz de leer, no tendrá la capacidad de nadar, correr y mucho menos andar en bicicleta”

Sus padres consultaron a otros especialistas, quienes recomendaron estrategias de aprendizaje, terapias de juego y lenguaje, así como la participación en actividades deportivas.

Finalmente, el diagnóstico se confirmó como autismo leve.

A los seis años, comenzó su educación primaria en una escuela regular. Luchó incansablemente por aprender a leer, escribir y comprender las asignaturas. No obstante, el deporte presentaba un gran obstáculo, ya que su psicomotricidad no le permitía realizar ejercicios básicos.

La llegada del deporte a su vida

En el año 2016, la familia de Mildred Italia Benítez Sanabria descubrió el sitio web de Special Olympics México, una organización dedicada a apoyar a atletas con discapacidades intelectuales en su camino hacia la inclusión y decidieron inscribirla en el programa.

Actualmente, es una atleta líder de México, participando activamente en las disciplinas de atletismo y natación.

En abril de 2017, demostró su destreza al competir en los III Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales en Panamá, en donde se destacó obteniendo la medalla de plata en atletismo en la prueba de 200 metros planos, logrando el título de subcampeona latinoamericana.

A finales del mismo año, en los Juegos Estatales de Verano de Olimpiadas Especiales Ciudad de México 2017-2018, participó en la disciplina de atletismo, compitiendo en las pruebas de 100 y 200 metros planos.

En ambas pruebas, alcanzó la meta, obteniendo la medalla de oro y el título de campeona estatal de la CDMX.

En el 2018, participó en los Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales en Puebla, representando a la capital del país, donde ganó la medalla de bronce a nivel nacional en la prueba de relevos 4×100 metros.

En septiembre de 2019, recibió el Premio Estatal de la Juventud 2019, en la categoría de Superación de Jóvenes con Discapacidad, otorgado por el entonces gobernador del estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, quien reconoció a sus logros destacados en el deporte, la academia y su constante superación personal.