Mirreyes de los 80 vs mirreyes del 2023

Roberto Palazuelos y Luis Miguel comenzaron el estilo mirrey. Foto: Getty Images

Los mirreyes son una figura común en México desde los años 80, con algunas personalidades que han sido referentes de estos sujetos, te presentamos una comparativa con los del 2023.

¿Qué es ser mirrey?

“Mirrey” es un término coloquial que se usa en México para señalar que un joven proviene de una familia adinerada o personas que llevan una vida de lujos, fiestas y excesos, se relaciona comúnmente con el término “fresa” que se refiere a personas con actitudes serias, recatadas y algunas veces arrogantes.

El término se popularizó gracias al internet y se compone de los términos “mi” y “rey” y que se caracterizan por tener una “buena vida”, se derivan de los denominados “juniors” o “hijos de papi”.

El estilo mirrey

De acuerdo con el medio Life and Style, el estilo mirrey comenzó desde los años 50 cuando un grupo de jóvenes universitarios pertenecientes a la Ivy League de Estados Unidos buscaban crear un look deportivo y casual que los distinguiera de los demás estudiantes.

El look de sacos, suéteres de punto y pantalones chinos se popularizó, dando origen a uno de los estilos más llamativos que se fue usando a lo largo de los años.

En los años 70 el estilo se masificó y dio pie al que se conoce como Preppy, convirtiéndose en la representación del estilo de vida de las clases altas que practicaban deportes como polo y golf.

En su llegada a México , el estilo fue adoptado por hombres relacionados con el mundo del espectáculo como Luis Miguel o Roberto Palazuelos, además de empresarios y los hijos de las personas más influyentes del país.

Otra de las características de estas personas es la manera peculiar de hablar y coloquialmente conocida como “con la papa en la boca”, además del uso de un lenguaje único tras modificar palabras del español.

Mirreyes años 80 vs mirreyes 2023

Luis Miguel fue pieza clave para que el estilo mirrey se consolidara con sus looks cómodos pero elegantes que se basaban en pantalones de vestir y camisas ochenteras desabotonadas y los lentes oscuros que no pueden faltar.

Luis Miguel sigue demostrando su estilo mirrey. Foto: Getty Images

La figura del mirrey fue tomando forma con el paso del tiempo, en los años en los que Luis Miguel era referente de estilo, clase y comodidad.

Estos dos íconos destacaban por su excesivo bronceado y por preferir lo caro y por estar relacionados constantemente con el lujo y el poder.

Otro de los que se consolidaron en este estilo fue Roberto Palazuelos, quien comenzó como actor de telenovelas, además estudió derecho y es un importante empresario que no deja de demostrar su vida llena de lujos y excentricidades.

Roberto Palazuelos sigue manteniendo su estilo mirrey. Foto: Getty Images

De igual manera la televisión y el cine se encargaron a partir del 2010 de popularizar la figura del mirrey, una de las representaciones más recordadas es la de Luis Gerardo Méndez en la cinta ‘Nosotros los Nobles‘ por su papel de “Javi Noble”, quien era un personaje que exageraba esta corriente urbana.

En 2023 TikTok ha logrado que la figura del mirrey llegue a la industria del entretenimiento con algunos personajes basados en la exageración, el usuario “Soy Mirrey”, se dedica a dar consejos a sus seguidores sobre inversiones y ventas para hacer crecer sus negocios todo con base en el humor.

Algunos de los denominados mirreyes de redes sociales se dedican a mostrar sus viajes, carros y lujos, tal es el caso de Fer Martínez, mejor conocido como el “Chico Gucci”, quien ganó popularidad por mostrar su colección de prendas y accesorios que ha comprado de la marca italiana.

Pero internet se encargó de darle visibilidad a los denominados mirreyes a través de personas como “Fofo” Márquez que lejos de ser un personaje se ha encargado de dar a conocer su vida llena de excentricidad, la cual ha sido muy criticada por los usuarios.

Por otro lado hay algunos usuarios como Esteban Said que se dedica a hacer videos de parodias humorísticas en las que usa a su personaje Steve para hacer blogs de estilo de vida y viajes al puro estilo mirrey.

Y aunque con los años la figura del mirrey ha sufrido algunas modificaciones, la realidad es que aunque ya no se use el bronceado excesivo o no necesariamente tengas que pertenecer al mundo del espectáculo, los lujos y el poder, el reconocimiento y una que otra ridiculez siguen siendo parte de él.