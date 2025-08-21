GENERANDO AUDIO...

A la izquierda, modelo diseñado por Adidas; derecha, el calzado de la comunidad.

El equipo de Adidas México ofreció una disculpa pública en Villa Hidalgo Yalalag este jueves, en Oaxaca, tras el presunto plagio de huaraches originarios de esa etnia y reproducido por la marca deportiva.

Karen González, directora Legal de Cumplimiento de Adidas México, ofreció una disculpa a la comunidad y reconoció que la producción de su calzado Oaxaca Slip On pudo haber causado molestia al pueblo de Yalalg.

Y apuntó que evitarán actuar sin su guía en el futuro y retiraron su compromiso de trabajar de manera colaborativa con esa comunidad.

Por su parte, el presidente municipal de Villa Hidalgo Yalalag, Erick Ignacio Fabian agradeció al equipo de Adidas haber cumplido con uno de los acuerdos de la asamblea donde participaron los 80 artesanos huaracheros.

La polémica por el caso de “apropiación cultural” de Adidas

Anteriormente, Adidas y el diseñador del calzado, Willy Chavarria, ya habían ofrecido disculpas por este caso de “apropiación cultural”. La marca deportiva también aceptó reparar el daño causado a la comunidad.

El modelo Oaxaca Slip On se inspiraba en las tradicionales sandalias de cuero conocidas como huaraches, fabricadas por artesanos oaxaqueños.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también se pronunció en contra del calzado, que se fabricó en China sin consultar ni dar crédito a las comunidades que originaron el diseño.

¿Qué es apropiación cultural?

La apropiación cultural, según el Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía de la UNAM, citando al Diccionario de Cambridge, es “el acto de tomar o usar cosas de una cultura que no es la tuya, especialmente sin demostrar que entiendes o respetas esta cultura”.

Esto ocurre cuando se adoptan aspectos culturales sin un intercambio genuino, ignorando el significado original y el contexto cultural.





