Adidas reconoce error y compensará a comunidad por sandalias “Oaxaca Slip On”

La empresa alemana reconoció su error. Foto: GettyImages

Adidas, marca que lanzó las sandalias Oaxaca Slip On, se disculpó por medio de una carta, donde también aceptó reparar el daño causado.

La empresa alemana y el diseñador Willy Chavarria, quien también ya se disculpó, fueron señalados y acusados por el Gobierno de México de apropiación cultural por las sandalias Oaxaca Slip On.

¿Qué es que lo que dijo Adidas sobre las sandalias Oaxaca Slip On?

La empresa publicó una carta donde “reconoce y valora la riqueza cultural de las comunidades indígenas de México y el significado de su herencia artesanal”.

“Afrontamos esta situación con responsabilidad y apertura, convencidos de que las decisiones que tomemos deben y deberán estar guiadas por el respeto, la reciprocidad y el reconocimiento a las comunidades creadoras del patrimonio cultural”, se lee en la carta que mandó Adidas al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara.

En un comunicado que le mandó la empresa a la BBC, ésta ofreció una disculpa pública reafirmando “nuestro compromiso de colaborar con Yalálag en un diálogo respetuoso en que honre su legado cultura”.

A su vez, la carta publicada por el mandatario de Oaxaca, a través de sus redes sociales, se destaca que “de la mano de su autoridad, los pasos que permitan avanzar hacia una reparación del daño con la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo Yalálag”.

Las imágenes promocionales del calzado negro moldeado de punta abierta fueron retiradas de las cuentas de redes sociales de la marca, así como del diseñador Willy Chavarria.

Diseñador también reconoce error en sandalias “Oaxaca Slip On”

Chavarria, quien ya ha trabajado con Adidas, lamentó el sábado que el diseño haya apropiado el nombre del estado y reconoció que el lanzamiento no respetó ni tuvo un enfoque colaborativo con la comunidad, cuna del diseño original.

El modelo Oaxaca Slip On” de Adidas. Foto: Adidas

“Lamento profundamente que este diseño haya apropiado el nombre y no haya sido desarrollado en asociación directa y significativa con la comunidad oaxaqueña”, dijo el diseñador estadounidense por medio de un comunicado enviado a la agencia AFP.

La controversia por el modelo de los huaraches llegó hasta la “mañanera” donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se realizará una reunión entre Adidas y el Gobierno de Oaxaca para buscar soluciones.

El conflicto por las sandalias de Adidas

El modelo llamado Oaxaca Slip On fue presentado recientemente en el Museo de Arte de Puerto Rico, días después creció la polémica del calzado y a su apropiación.

Las voces de diferentes sectores sociales y políticos del país acusaron tanto a Adidas como al diseñador Willy Chavarria por haber tomado elementos de Oaxaca y no haber dado crédito al estado como a los artesanos.