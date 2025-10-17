Alfredo Martínez une moda y tecnología con su colección “Possession” en el Volvo Fashion Week México 2025

GENERANDO AUDIO...

El desfile de Alfredo Martinez en Volvo Fashion Week. Foto: Uno TV / A. Flores

El diseñador mexicano Alfredo Martínez presentó el pasado jueves 16 de octubre su colección Primavera-Verano 2026, titulada Possession, durante el Volvo Fashion Week México 2025, con una colaboración especial con Xiaomi México.

Este desfile fue uno de los más esperados de la jornada y tuvo lleno total de personas interesadas en ver la moda del diseñador nacido en Guadalajara, quien reafirmó la conexión entre la moda y la innovación tecnológica.

Inspirada en la película Possession de 1981 del director polaco Andrzej Żuławski, la propuesta de Martínez explora los límites de la identidad contemporánea y las tensiones emocionales derivadas de la exposición pública en la era digital.

Foto: Uno TV / A. Flores

A través de siluetas estructuradas y cortes precisos que evocan uniformidad y control, el diseñador contrasta con texturas híbridas y asimetrías que simbolizan la fractura emocional y la búsqueda de autenticidad.

Los tonos blanco, negro, plata, azul y moca dominaron la pasarela, resaltando una estética que combina elegancia y fuerza, mientras que las prendas funcionan como una especie de “armadura moderna”, una protección frente a la sobreexposición que caracteriza las redes sociales.

Foto: Uno TV / A. Flores Foto: Uno TV / A. Flores

La colaboración con Xiaomi México añadió un componente tecnológico al desfile, la marca de tecnología, que anunció la alianza a través de sus redes sociales, participó en la presentación como socio estratégico, consolidando una tendencia creciente, el cruce entre la moda y la innovación digital.

https://www.instagram.com/p/DP6yHrxiLeB

El show de Alfredo Martínez se posicionó como uno de los momentos más memorables del Volvo Fashion Week México, destacando por su narrativa emocional, su precisión técnica y la fusión entre disciplinas creativas que definen el presente y futuro de la moda nacional.

La estética de “Possession”, dramatismo, brillo y precisión arquitectónica

Foto: Uno TV / A. Flores

En pasarela, Alfredo Martínez mostró una evolución hacia siluetas más arquitectónicas y potentes, las modelos desfilaron con looks dominados por negros, blancos, plateados y azules metálicos, materiales que reflejaban la luz de forma controlada y precisa.

Destacaron los vestidos estructurados con hombros marcados, faldas con flecos largos que aportaban movimiento y texturas brillantes que evocaban armaduras contemporáneas.

Foto: Uno TV / A. Flores Foto: Uno TV / A. Flores Foto: Uno TV / A. Flores

En contraste, algunos diseños en satinados azul cielo suavizaban la colección con una lectura más emocional, manteniendo el dramatismo de la narrativa.

Los accesorios plateados de gran tamaño, como brazaletes, audífonos, celulares y guantes metálicos, reforzaron la alianza con Xiaomi, simbolizando el cruce entre moda y tecnología.

El estilismo en algunos modelos como el cabello recogido con gel, gafas oscuras y tacones altos, dio una imagen de control y fuerza, mientras que las transparencias y bordados insinuaron vulnerabilidad, fiel al concepto de la dualidad emocional que propone Possession.

El resultado fue una pasarela de contrastes precisos, rigidez, prendas fluidas en las caídas, oscuridad y un contraste con el brillo.

Volvo Fashion Week como un escaparate de lujo e innovación local

El Volvo Fashion Week México 2025 se consolida como el principal escaparate de la moda nacional, reuniendo a diseñadores consagrados y nuevas voces que apuestan por la creatividad, la sostenibilidad y la tecnología como motores del lujo contemporáneo.

Con 25 desfiles programados del 15 al 18 de octubre, esta edición apuesta por la innovación, la sustentabilidad y la tecnología como ejes narrativos de una moda mexicana en constante evolución.

Entre los creativos que subieron a pasarela destacan Alfredo Martínez, Alexia Ulibarri, Amkie Gamus, Raquel Orozco, René Orozco y Yakampot, junto a proyectos emergentes como Ayanegui, Bernarda, Manila, Vardo y Fábrica de Punto.

Cada uno presentó propuestas que dialogan entre el diseño contemporáneo, la identidad cultural y las nuevas formas de consumo responsable.