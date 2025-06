Anna Wintour deja la dirección de Vogue después de 37 años

GENERANDO AUDIO...

Anna Wintour deja Vogue después de 37 años. Foto: AFP

Anna Wintour, la influyente figura detrás de la edición estadounidense de Vogue durante más de tres décadas, dejará la dirección de la revista para asumir nuevas responsabilidades dentro del conglomerado editorial Condé Nast, según confirmó este jueves la propia empresa.

“Hoy, Anna ha comunicado al equipo de Vogue la creación de un nuevo puesto: director de contenido editorial de Vogue EE. UU. Anna seguirá desempeñando sus funciones como directora de contenidos de Condé Nast y directora editorial global de Vogue“, indicó Condé Nast en un comunicado enviado a la AFP.

Aunque se aleja de la cabecera que dirigió durante 37 años, convirtiéndola en lo que muchos consideran la “biblia de la moda”, Wintour continuará siendo una de las figuras más poderosas del grupo editorial.

Anna seguirá siendo directora de contenidos, y se encargará de supervisar todas las marcas del grupo a nivel global, incluyendo Wired, Vanity Fair, GQ, Architectural Digest, Condé Nast Traveler, Glamour, Bon Appétit, Tatler, World of Interiors, Allure, entre muchas otras, con la única excepción de The New Yorker.

El anuncio fue hecho por la propia Wintour de 75 años de edad, durante una reunión con el personal. Reconocida por revitalizar Vogue y por ser la fuerza detrás de la Met Gala, Wintour ha dejado una huella profunda en la industria de la moda y la cultura popular. Por su parte Vogue buscará un nuevo jefe de contenido editorial.

Conocida por su mirada crítica y su capacidad para catapultar o derribar carreras con una sola opinión, su influencia ha traspasado los límites de la edición de revistas.

Apodos como “Nuclear Wintour” reflejan su reputación, mientras que su rol en la gala del Met la ha posicionado como una de las figuras más relevantes del mundo del espectáculo.

Los últimos cuatro años de Wintour en Condé Nast se expandió enormemente, y su alcance en las publicaciones globales de la compañía creció junto con su trabajo como editora de Vogue US y supervisora ​​de eventos como Vogue World y la Gala del Met. Vogue señala que “la incorporación de una nueva directora editorial para Vogue US le brindará a Wintour mayor tiempo y flexibilidad para apoyar a los demás mercados globales a los que Condé Nast presta servicios”.

La editora comenzó su carrera en 1988, tomando el puesto de la exeditora Grace Mirabella; Wintour comenzó a remodelar la revista y una de las primeras decisiones importantes que marcó historia para la marca.

Su primera portada fue la edición de noviembre de 1988 y en ella se presentó a la modelo Michaela Bercu usando jeans de 50 dólares, siendo la primera vez que el denim aparecía en una portada de Vogue y usando un suéter Christian Lacroix de 10 mil dólares.

Esta portada era distinta a los planos elegantes que frecuentaba la revista, con mucho maquillaje y joyas, pero lo que hizo Anna rompió todas las reglas.

Su imagen también es icónica: el corte de pelo perfectamente pulido y las gafas de sol Chanel, que no se quita ni en los desfiles oscuros, han pasado a ser parte de su firma personal. De hecho, su figura inspiró a la temible editora que interpreta Meryl Streep en la película El diablo viste a la moda (2006), consolidando aún más su presencia en la cultura pop.