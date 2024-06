Bad Bunny es el primer hombre en solitario en protagonizar una portada de Vogue Italia

En Unotv.com te contaremos sobre Bad Bunny, que se convierte en el primer hombre en solitario en protagonizar una portada de Vogue Italia, checa los detalles.

El cantante Bad Bunny logra hacer historia y se convierte en el primer hombre en protagonizar en solitario la portada de la revista Vogue Italia. En la sesión de fotos que acompaña la entrevista, el puertorriqueño se presenta con un estilo poco convencional y un nuevo look ahora rubio.

En la entrevista reveló su lado más personal, en la que dijo que piensa un poco en el mañana y que siempre se dice que “no se puede complacer a todo el mundo”.

Fue entrevistado por el periodista italiano Filippo Ferrari, donde habló sobre algunos aspectos de su vida personal y su carrera artística.

Benitó habló sobre su trabajo, sus hobbies y cómo se preparó mentalmente para su reciente gira “Most Wanted Tour”, la cual terminó a inicios de este mes en el Coliseo de Puerto Rico.

Vogue Italia compartió una publicación en su cuenta de Instagram en la que habla un poco de este artista que hace unos años estaba embolsando productos en el supermercado y ahora es el hombre de los récords.

“Era un niño pequeño con la cabeza en el aire. Cuando estaba en la secundaria había mucha gente que me criticaba o no le gustaba lo que estaba haciendo, cómo me pongo. Nunca me importó mucho, era privado, salía con mi propio círculo y solo me importaba lo que pensaba la gente que amaba. Lo repito muchas veces también durante mis shows: no todo el mundo puede complacerlo”,

se lee la cita de Bad Bunny para su entrevista con Vogue Italia.