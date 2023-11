Combina tus accesorios con looks de invierno. Foto: Shutterstock

En Unotv.com te diremos cómo combinar accesorios con looks de invierno, checa todos los detalles.

El otoño está en su plenitud y los looks ideales para el frío están por todos lados y listos para la llegada del invierno en poco más de un mes.

Algo muy importante del outfit son los accesorios, que pueden hacer que tu look se eleve, te diremos cómo combinarlos, desde los discretos, hasta los más extravagantes.

Nada como equilibrar tu outfit usando de buena manera cada uno de los accesorios, desde los aretes, pulseras, anillos, o usando ciertos tipos de colores.

Combina tus accesorios con looks de invierno

Contrasta estilos y colores

Algo que puedes hacer es contrastar colores, pero también estilos, atrévete a usar sacos oversized complementando con calcetas largas usando zapatos altos y minifaldas.

Usa diversos colores

Foto: Getty Images

Es momento de sacar tus accesorios coloridos y dejar atrás los tonos negros o contrastar con collares grandes y de colores o aretes de distintas tonalidades, además de lentes grandes; pero sin olvidar usar botas y chamarras calientes.

¿La bolsa y los zapatos deben combinarse?

Para muchos la bolsa es un accesorio que durante muchos años se ha creído que se deben combinar, pero es una regla que ha pasado a ser obsoleta, lo de ahora es contrastarlas y combinar cada uno con los demás colores de tu outfit.

Recurre a accesorios grandes

Foto: Getty Images

Puedes usar aretes XL, pañuelos o collares inesperados, además puedes sorprender con una bufanda diagonal que se verá de maravilla con un suéter de cuello alto contrastando entre colores otoñales como el anaranjado y el amarillo mostaza.

Armonía entre los accesorios

Foto: Getty Images

Algo que sí debes combinar son los accesorios para crear armonía en los outfits, prueba usar una diadema del mismo tono que tu bolsa o que tus collares, aretes y pulseras, eso sin olvidar las prendas calientes como abrigos o chamarras.

Si usas un solo color en tu look, agrega un tono brillante en tus accesorios, pero también puedes jugar con los contrastes.

De igual manera si eliges accesorios grandes o llamativos elige uno, además de usar una base neutra y jugar con el color de tus accesorios.

Aretes y collares

La armonía entre aretes y collares es importante, considera que puedes usar los dos, pero en el caso de llevar aretes grandes deberás usar pocos collares, pero si tus aretes son pequeños puedes contrastar con collares grandes.

A diferencia de lo que se cree, algunos expertos en moda recomiendan que el reloj no se use de noche.

En este invierno puedes usar prendas monocromáticas con cortes y colores simples, además no dudes en usar looks total black y en algunos casos no más de tres accesorios.

Gorros y guantes

Qué dice más invierno que los gorros y los guantes además de las bufandas, por lo que será algo imprescindible en tus looks para este fin de año e inicios del siguiente. Tendrás buenas oportunidades para combinar estos accesorios con algunas prendas ya sea en estilo o en color.