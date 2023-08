¿Cómo limpiar tus joyas de plata?

Recomendaciones sobre cómo limpiar joyas de plata. Foto: Getty

Tiempo atrás, te explicamos qué hacer para que la joyería de fantasía no se haga negra; hoy, te daremos consejos sobre cómo limpiar joyas de plata, pues sabemos que no importa el tamaño, pues simplemente es uno de los materiales preciosos que más compra y usa la gente, y con la finalidad de que luzcan siempre como si fuera la primera vez que las usas, el equipo de UnoTV.com te dirá qué hacer.

¿Qué es la plata y cuáles son sus propiedades?

La plata es un metal noble, de transición, de color blanco brillante, blando, dúctil y maleable; la mayor parte de su producción se obtiene como subproducto del tratamiento de las minas de cobre, zinc, plomo y oro; aproximadamente el 70% de la producción mundial de plata se utiliza con fines industriales, y el 30%, con fines monetarios; buena parte de este metal se emplea en orfebrería, pero sus usos más importantes se dan en la industria fotográfica y química. Entre sus propiedades encontramos lo siguiente:

Es más duro que el oro

Tiene un brillo blanco metálico susceptible al pulimento

Posee la más alta conductividad eléctrica y conductividad térmica de todos los metales

Su alto precio ha impedido que se utilice de forma masiva en aplicaciones eléctricas

La plata pura también presenta el color más blanco y el mayor índice de reflexión

¿Cómo limpiar joyas de plata?

Ahora que conoces parte de los datos más importantes de este elemento, te diremos cómo limpiar joyas de plata y que requieres para que luzcan impecables cada que las uses:

Tip 1 de limpieza de plata: usa una cucharada de bicarbonato y un cuarto de taza de vinagre blanco; vierte el vinagre en un recipiente y poco a poco añade el bicarbonato hasta que disuelva; ahora pon tus piezas de plata en esta solución y deja que actúa

Tip 2 de limpieza de plata: ocupa pasta de dientes; con un paño unta algo de tu dentífrico y comienza a frotar tu pieza; luego lava con agua y seca con una toalla de algodón

Tip 3 de limpieza de plata: pon un papel de aluminio en el fondo de un recipiente, ponle agua que esté hirviendo y añade un par de cucharaditas bicarbonato; ahora mete tus piezas de plata; con una cuchara madera remueve; luego enjuaga y seca con un trapo limpio

Algunos otros accesorios que puedes usar para esta la limpieza son unos guantes 100% de algodón, jabón neutro, jabón líquido de manos con coco y aloe, gamuza, cepillos de cerdas suaves

¿Cómo darle brillo a la plata?

Llena una taza con agua y vacía a un recipiente, para que el líquido hierva

Después agrega una cucharada de sal

Una vez que tengas la mezcla, pon adentro tus objetos de plata

Deja tus piezas en el líquido toda una noche

Al otro día sécalas con una toalla limpia hecha de algodón

¿Por qué se pone negra la plata?

Finalmente, ahora que sabes cómo limpiar joyas de plata, e incluso, regresarles su brillo original, te comentamos que este elemento tiene poca resistencia ante la humedad, esto hace que poco a poco se oscurezca; por ello, cuando las uses procura no lavarte o bañarte con ellas, ya que la evaporación y el resto de agua en ti, le hará mal. Se aconseja que pongas tus piezas (cuando no las uses) en bolsa de lino o compartimentos aptos para la joyería, evita cajones de ropa o tu clóset.