¿Cómo usar cinturones delgados y lucirlos en nuestros looks?

Recientemente, te mostramos hasta 5 tips para elevar tu outfit y estar a la moda en cualquier momento; hoy, te hablaremos de cómo usar cinturones delgados y lucirlos espectacularmente en los looks que elijas. Y para este tema contamos con la participación de nuestra influencer y colaboradora, Chantal Torres.

De varios materiales y colores hay cinturones delgados y anchos. Foto: shutterstock

¿Cómo usar cinturones delgados?

Hoy vamos a platicar de un “trend” bastante bueno, que es cómo usar cinturones delgados y cómo es que podemos llevarlos con todos nuestros looks. Se trata de un accesorio básico que no puede faltar en tu armario. Han venido desde los más anchos hasta los más delgaditos, que son como un hilo; ahorita lo que más vemos son los delgados, sobre todo por el corte que vemos en los jeans y por los looks más elegantes. Se ve espectacular y es un complemento que no puede faltar, aquí las opciones:

Puedes optar por pantalones (que se ven súper cool)

Otra opción muy muy linda, es un vestido, y va a conservar lo elegante de esta prenda, porque de pronto tenemos un vestido lindo con un cinturón super ancho y cambia completamente se convierte en una opción más casual, si quieres conservar lo sofisticado de tus es importante que agregues cinturones delgaditos

Los cinturones son una opción para complementar tus prendas. Foto: shutterstock

Ten en cuenta que vas a encontrar todo tipo de marcas y opciones muy lindas, ya decides tú si quieres la hebilla dorada o plateada, aquí depende de los accesorios que utilizas, aunque ahora también se está usando combinar, tienes todos tus accesorios en dorado y la hebilla de tu cinturón es plateada, no importa siempre y cuando el grosor de tu cinturón sea el más delgado posible.

Ahora que sabes cómo usar cinturones delgados, gracias a los tips valiosos de nuestra influencer y colaboradora, Chantal Torres, recuerda entonces que este accesorio debe estar si o sí, en tu armario.