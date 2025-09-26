Dakota Johnson deja poco a la imaginación con un vestido de encaje transparente en el Festival de Cine de Zúrich

GENERANDO AUDIO...

Dakota Johnson luce icónico vestido. Foto: Getty Images

Dakota Johnson volvió a demostrar por qué es una de las reinas de la alfombra roja, la actriz acudió al Festival de Cine de Zúrich, donde recibió el premio Golden Eye Award en reconocimiento a su impecable trayectoria, y lo hizo con un look arriesgado, pero glamuroso, un vestido de encaje transparente azul eléctrico que dejó poco a la imaginación y acaparó todas las miradas.

El “naked dress” eléctrico de Dakota Johnson

Foto: Getty Images

De acuerdo con “¡Hola!”, la protagonista de “Cincuenta sombras de Grey” apostó por un vestido de mangas largas y cuello alto, que, a pesar de cubrir buena parte de su cuerpo, marcaba su silueta gracias a las transparencias del tejido.

El diseño se completaba con una cintura baja tipo “a la vasca” y una dramática falda de tul con volumen, que alargaba aún más su figura y le otorgaba un aire de sofisticación y sensualidad.

La actriz complementó el estilismo con un beauty look sencillo, melena suelta con ondas suaves, maquillaje en tonos naturales y un sutil destello metálico en los ojos, en azul helado, que resaltaba el brillo de sus ojos claros.

Joyería de lujo para su gran noche

La actriz lució joyería de lujo. Foto: Getty Images

Para coronar la velada, Johnson lució piezas de Alta Joyería de Roberto Coin, entre ellas unos pendientes de diamantes y zafiros valorados en 150 mil euros (poco más de 3 millones 200 mil pesos mexicanos), además de dos anillos con diamantes y tanzanita que aportaron el toque final de lujo a su look.

Una musa de la moda transparente

Dakota recibió el Golden Eye Award Foto: Getty Images

Según Vogue, el vestido, firmado por Gucci, fue confeccionado a medida en un tono entre azul brillante y púrpura y bautizado por algunos en redes sociales como “violeta eléctrico”.

La prenda, con encaje bordado ceñido al cuerpo, reflejó el estilo personal que Dakota Johnson ha consolidado en los últimos años de la mano de su estilista Kate Youn, quien la ha dotado de looks sensuales, atrevidos y al mismo tiempo elegantes.

La publicación recuerda que no es la primera vez que la actriz apuesta por esta tendencia, en semanas recientes, Johnson lució un body transparente de Khaite con jeans, así como un vestido marrón con paneles de la diseñadora Nensi Dojaka; también deslumbró con un vestido de Gucci bordado con flores negras durante la gala benéfica de la Fundación Kering.

Con esta nueva aparición en Zúrich, Dakota consolidó a los vestidos transparentes como una de las apuestas más elegantes y sensuales de la temporada otoño 2025, marcando además un guiño a la estética ochentera y a los tonos eléctricos que dominarán también la primavera 2026.

Una noche de triunfo y estilo

Más allá de su atrevido look, la protagonista de “Materialistas” y “Madame Web” fue homenajeada en el festival por su trayectoria cinematográfica. El Golden Eye Award reafirma su posición no solo como una de las intérpretes más destacadas de su generación, sino también como un ícono de estilo que sabe cómo hacer de cada alfombra roja un espectáculo propio.