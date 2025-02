GENERANDO AUDIO...

David Beckham vurlve a posar en ropa interior. Foto: AFP

David Beckham regresa al modelaje de ropa interior y enciende las redes sociales, así posó para una conocida marca masculina.

El exfutbolista inglés de 49 años, David Beckham, conocido por meter goles y por sus icónicas campañas underwear de los años 2000, con su look de cabello largo y diadema, marcando a toda una generación, sorprende al regresar al mundo del modelaje demostrando que el paso del tiempo no le ha cobrado factura.

El ahora directivo y dueño de una parte del Inter de Miami volvió a la rodada y protagoniza la nueva campaña para BOSS ONE Bodywear.

El clip de la campaña no puede ser más hot ya que muestra a Beckham llegando a casa de manera misteriosa y sensual, todo mientras suena In the Air Tonight del cantante Phil Collins.

El metraje es dirigido por el dúo Mert and Marcus, y se puede ver a Beckham llegando a casa mientras va quitándose el traje con el que se le puede ver normalmente en los partidos de su equipo.

Al quitarse la ropa, el también modelo deja ver su torso lleno de tatuajes, mientras un grupo de personas, entre hombres y mujeres, aparecen en el edificio de enfrente para mirar cómo el exdeportista inglés se va quitando cada prenda.

No solamente tú sentirás “cosas de chava” al ver este video, ya que los vecinos de enfrente comienzan a verlo asombrados por la manera en la que Beckham puede volver sexys cosas tan cotidianas.

Beckham se queda en una ropa interior color negro dentro de su apartamento sin persianas ni nada que evitara la vista de las personas, que lo vieron hacer cosas como mensajear, ver películas, hacer ejercicio, jugar al billar, comer o el simple hecho de existir y “ser sexy”.

El anuncio está dirigido para ser lo más sensual posible, con escenas en las que Beckham aparece en la regadera con todo y el producto anunciado, mismo que es el foco de atención de más de uno.

Los vecinos que tienen una fiesta ven que Beckham está en la regadera y este procede a quitarse su ropa interior, sorprendiendo a todos dejándolos con la boca abierta; cuando Beckham se percata de las miradas sonríe de manera coqueta y los saluda con la mano, para al final salir de la ducha dejando su ropa interior en el suelo.

Al final la edición del video no permite que nada se vea, sin embargo deja un momento sensual para la posteridad y la cultura popular una vez más protagonizada por el sex symbol.

La campaña incluye una serie de imágenes en las que Beckham modela distintos calzones de la nueva colección BOSS ONE, que promete ser todo lo que un hombre necesita en ropa interior para verse y sentirse bien.

La colección tiene diseños que van desde trunks, briefs, camisetas sin mangas y playeras en tonos clásicos como negro y blanco, de acuerdo con la revista Elle, están confeccionadas en algodón de elastano para que se ajuste de manera cómoda y favorecedora.

A pesar de que Beckham parecía haberse retirado del modelaje, el deportista habló de esta nueva campaña a la que decidió regresar por trabajar con Mert y Marcus.

“Una vez dije que mis días como modelo de bodywear habían llegado a su fin, pero cuando BOSS compartió su ambición por la gama y trajo a mis buenos amigos Mert y Marcus para fotografiar la campaña con sus brillantes ideas creativas, simplemente no pude negarme”, dijo Beckham en el lanzamiento.

Además dijo que esta sería una colaboración estratégica a largo plazo con esta campaña, por lo que parece que lo veremos seguido en su segunda etapa como modelo.

A continuación puedes ver la campaña, pero cuidado, necesitarás tomar un poco de aire para los siguientes dos minutos.