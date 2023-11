¡Rompieron esquemas! Famosos que demostraron que los vestidos no son solo para mujeres

No es el primero que lo hace. Foto: Getty Images

El Día Mundial del Vestido 2023 se celebra el 21 de noviembre, la histórica prenda femenina por excelencia tiene una fecha en la que se destaca su importancia y evolución; sin embargo ha habido famosos que han decidido cambiar los paradigmas, por lo que se han animado a aparecer públicamente con ellos.

¿Quieres saber quienes son estos hombres que le dijeron “adiós” a la masculinidad frágil? En Unotv.com te hablaremos de tres.

El estilo del cantante inglés Harry Styles es desafiante de las normas de género, pues se inspira en la corriente vintage y el androgenismo. Es conocido por su uso de prendas que tradicionalmente se asocian con mujeres como:

Vestidos

Faldas

Tacones

También ha sido visto usando maquillaje y joyas, que son elementos que a menudo se consideran femeninos.

Harry Styles ha dicho que su estilo es una forma de expresarse y de desafiar las expectativas de género. Cree que la moda no debería estar limitada por las normas de género, y que todos deberían sentirse libres de vestirse como quieran.

Gracias a estos autenticos looks y a su talento, ha sido portada de revistas y titulares.

David Bowie lo hizo varias veces. Foto: Getty Images

Harry Styles no es el primer artista británico en roper los esquemas usando vestdios. Uno de los más icónicos fue el de la portada del disco “The Man Who Sold the World”, donde el cantante usó un largo vestido color crema satinado.

Esta prenda destaca por sus datalles azules y un profundo escote que un desafío a las normas de género.

3. Billy Porter

Los vestidos de Billy Porter son excepcionales. Foto: Getty Images

Billy Porter es un actor, cantante, escritor y activista estadounidense. A lo largo de su trayectoria ha sido reconocido por los llamativos vestidos con los que acude a alfombras rojas, galas y eventos internacionales.

A menudo sus looks son elegantes, grandes, llamativos y desafiantes de las normas de género.

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Vestido 2023?

El Día Mundial del Vestido 2023 se celebra el 21 de noviembre, para visibilizar la prenda de vestir más versátil y atemporal de la historia de la moda.

Ha sido utilizado por mujeres de todas las edades y culturas durante siglos; puede ser formal o informal, y que se puede usar para una variedad de ocasiones.

Actualmente, el Día Mundial del Vestido 2023 es una oportunidad para celebrar la belleza y la versatilidad de una prenda que ya no es exclusica de un género.