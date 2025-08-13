GENERANDO AUDIO...

Diseñador crea pantuflas hechas de polvo doméstico. Foto: Reuters

El diseñador londinense Rahat Rai, de 21 años, sorprendió al mundo de la moda sostenible con un proyecto poco común: pantuflas confeccionadas a partir de polvo doméstico, ese mismo que se acumulaba en los rincones de la casa y terminaba en la bolsa de la basura.

Su propuesta, titulada Done & Dusted, transformó la pelusa y otros residuos finos recolectados en los hogares en un material similar al fieltro.

Aunque por ahora se trataba de un prototipo, la iniciativa exploró nuevas formas de reutilizar desechos que normalmente las personas tiraban sin pensarlo dos veces.

La idea surgió de una observación cotidiana. “Vi una superficie polvorienta y pensé: la gente limpia mucho sus casas, recoge toda esta pelusa, este polvo en sus aspiradoras. ¿Puede haber algo más?”, explicó Rai en entrevista con Reuters.

El proceso de fabricación fue meticuloso, primero, el diseñador clasificó el contenido de las bolsas de aspiradora para retirar residuos grandes e indeseables, como palos, clavos, cabellos o fragmentos de piel y pelaje. Después, seleccionó únicamente la pelusa fina y fibrosa, que sirvió como base del nuevo material.

El polvo seleccionado se aplanó, se humedeció con un rociador y se pasó por un rodillo para compactarlo. Posteriormente, se horneó con el fin de eliminar bacterias y otros contaminantes.

Ayudando a la moda sustentable. Foto: Reuters

[TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Adidas reconoce error y compensará a comunidad por sandalias Oaxaca Slip On]

El resultado fue una tela resistente que Rai reforzó con costuras antidesgarro y bordes recubiertos con látex natural, lo que evitó que el material se deshilachara y prolongó su vida útil.

Más allá de la técnica, la propuesta tuvo un componente simbólico, las pantuflas eran un tipo de calzado pensado para mantener los pies limpios del polvo y en este caso estaban hechas de él.

El polvo puede ser transformado. Foto: Reuters

Para Rai, esa conexión poética representó una motivación clave para elegir este tipo de prenda como su primer experimento.

Aunque aún no resultaba un producto listo para su uso diario, el diseñador afirmó que este material podría convertirse en un sustituto viable de otros tejidos, ofreciendo una segunda vida a desechos que normalmente se descartaban. Además del calzado, contempló aplicaciones en embalajes, muebles y otros accesorios.

Su trabajo se sumó a una tendencia creciente en la moda que buscó reducir el impacto ambiental mediante materiales innovadores, como la lana reciclada, las fibras vegetales o los textiles creados a partir de residuos industriales. Rai incluso consideró establecer alianzas con empresas de limpieza para asegurar el suministro de materia prima de forma constante.

“Fue una apuesta arriesgada y no sabía si sería posible”, reconoció, “pero creo que en el futuro podría ser una alternativa real para quienes busquen opciones más sostenibles”.