Disney lanza colección de vestidos de novia inspirados en sus princesas

Choose your Disney Princess moment! 💖 These gowns will make your happily ever after dreams come true! Gowns: Pocahontas D265, Belle D312, Tiana D368, Aurora D311, Ariel D360, Rapunzel D366 & D366T, Cinderella D283, Jasmine D364 & D364J, Snow White D367 Retailer: @illusionbridal @DisneyPrincessStyle @disneyweddings @kleinfeldbridal @disneyfairytaleweddings #disneyweddings #disneyprincessstyle #disneywedding #disneyprincess #weddingdress #modernprincess #cinderellawedding #disneydress