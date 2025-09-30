GENERANDO AUDIO...

Eiza González deslumbró en pasarela de Giorgio Armani. FOTO: AFP

La actriz y modelo mexicana Eiza González brilló con un atuendo negro de lentejuelas que portó durante el desfile en homenaje a Giorgio Armani, al que fue una de las invitadas para sentarse en la primera fila del evento.

A Eiza se le pudo ver junto a la actriz Marisa Berenson y el actor James Norton, en el último desfile de la Semana de la Moda de Milán.

El traje de Eiza González que deslumbró en Milán

El sofisticado atuendo de la mexicana fue una apuesta por un traje de dos piezas en el clásico color negro, bañado en lentejuelas que mostraron el brillo de la modelo mexicana al caminar.

El saco de cuello mao y el pantalón fluido hicieron juego con unos zapatos de tacón altos también en color negro, un bolso de mano, pendientes y pulseras plateadas. Su rostro también resaltó con el cabello levantado en una coleta hacia atrás.

En esta ocasión se le vio sola a Eiza González, sin la compañía de su novio, el tenista Grigor Dimitrov.

El último desfile de Giorgio Armani

Este desfile Armani Privé en honor a Giorgio Armani ha sido uno de los más importantes de la Semana de la Moda de Milán, fue el último en el que el diseñador italiano participó antes de fallecer el pasado 4 de septiembre de 2025.

Se celebró en la Pinacoteca de Brera, la galería de arte donde se exhiben más de 120 creaciones de Armani en el marco de una muestra conmemorativa inaugurada esta semana.

El evento estaba pensado para celebrar el 50 aniversario de la casa italiana, pero la muerte de Armani lo convirtió en homenaje.

Al evento también acudieron otras estrellas de Hollywood como Glenn Close, Richard Gere, Samuel L. Jackson, James Norton, Tony Servillo, Zhang Ziyi y Cate Blanchett.

La última colección del creador para su línea más accesible, Emporio Armani, ya fue presentada en Milán a principios de la semana.

Cierre de la Semana de la Moda con homenaje a Armani

El desfile de Giorgio Armani de este domingo marcó el cierre de la Semana de la Moda de Milán, aunque el programa continúa hasta el lunes.

“Este momento, esta atmósfera, hablan por sí solas, hay muchos recuerdos aquí esta noche“, dijo la actriz Cate Blanchett a la AFP.

La sobrina de Giorgio Armani, Silvana Armani, así como la pareja y colaborador del estilista, Leo Dell’Orco, saludaron al final, cuando la emoción era muy alta entre los espectadores.

“Esta colección, la última en la que Giorgio Armani trabajó personalmente, es de cierta forma un testimonio de estilo y el fin de un ciclo, para que nuevos puedan comenzar”, declaró el grupo.