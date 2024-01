El icónico tutú de Carrie Bradshaw se vendió en más de 50 mil dólares

Se desconoce quién compró el tutú de Carrie Bradshaw. Foto: gettyimages

La película y también serie“Sex and the City” se volvió muy famosa hace unos años por su historia y sus personajes, entre ellos Carrie Bradshaw, de quien nos te contaremos un dato que ha relucido enormemente. Pues el tutú de Carrie Bradshaw fue vendido por la increíble cantidad de 50 mil dólares, tomando en cuenta lo que se gastó inicialmente por él, y del cual te hablaremos aquí.

¿Cómo es el tutú de Carrie Bradshaw?

El tutú de Carrie Bradshaw, que aparece en los créditos principales de las seis temporadas de “Sex And The City“, el tutú de Carrie Bradshaw es una pieza encontrada en un contenedor por 5 dólares (unos 86 pesos, según el tipo de cambio del día); esta prenda fue comprada en Nueva York justo antes de comenzar la filmación.

Así, resalta que años después, esta pieza fue subastada por la casa de subastas de Beverly Hills, Julien’s Auctions, que inicialmente pensó que a lo mucho recolectaría 8 mil dólares, pero la cifra llegó hasta los 50 mil dólares (unos 861 mil 715 pesos, según el tipo de cambio del día).

El tutú es usado en ballet. Foto: Getty

Trascendió también que el tutú de Carrie Bradshaw fue protagonista de dicha subasta, ya que por encima de ella se vendieron sólo 2 cosas; un vestido que usó la princesa Diana y un conjunto que Grace Kelly portó en una reunión con el presidente, John F. Kennedy.

Dato curioso del tutú de Carrie Bradshaw

Normalmente, en el mundo de la música, el teatro, el cine, etc. se llegan a presentar historias en las que se traza una idea que se piensa será importante, pero termina siendo sustituida por otra. Por ejemplo, hay músicos que planean lanzar un sencillo como punta de lanza de un álbum, pero la disquera decide que otra melodía sería la adecuada, y más tardar al ponerse al alcance del público se dan cuenta que la segunda opción fue la correcta. Así sucedió con el tutú de Carrie Bradshaw.

Al parecer Sarah Jessica Parker, la actriz que interpreta al personaje de Carrie Bradshaw en “Sex and the City” no tenía contemplado usar el tutú, ya que al inicio se pensó que un vestido de pasarela de Marc Jacobs sería lo ideal, pero al final se eligió al tutú debido a que es una pieza que no pasaría de moda.

¿Qué es un tutú?

Por si lo estabas pensado, o no están tan seguro, te comentamos que el tutú es esa pieza de la indumentaria que portan las bailarinas de danza clásica. E incluso, apareció por primera vez en 1831, en el Ballet de las monjas de la ópera Robert le diable de Giacomo Meyerbeer. Pero desde entonces esta prenda la puedes seguir viendo también es pequeñas que se dedican a este arte.